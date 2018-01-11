“التربية والتعليم” تمد فترة قبول استمارات اكتشاف الموهوبين رياضياً لمدة 10 أيام

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الموافق الخميس الحادي عشر من شهر يناير الجاري لعام 2018، لمدة فترة قبول استمارات الطلاب المشاركين في المشروع القومي من أجل اكتشاف الموهوبين في المجال الرياضي لمدة عشر أيام أخرى، بدلا من الانتهاء يوم الخامس عشر من يناير الجاري.

وأعلنت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مد فترة استقبال استمارات القبول إلى يوم الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري لعام 2018 بدلا من يوم الخامس عشر من الشهر نفسه، وقد أعلنت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من مد فترة تقديم استمارات اكتشاف الطلاب الموهوبين رياضياً.

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وأشارت رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “إيمان حسن” في بيان صحفي صادر اليوم حيث أوضح على من يرغب من الطلاب مع مراعاة المراحل السنية في الألعاب الرياضية على أن تكون رياضة الملاكمة هي بداية الاشتراك لمواليد عام 2003 إلى مواليد عام 2006.

وأعلنت الدكتور “إيمان حسن” أن مشروع اكتشاف الطلاب الموهوبين رياضياً يتم التركيز فيه على طلاب المدارس الفنية وخصوصاً في مجال ألعاب القوى، وكذلك طلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية من مواليد عام 2004 إلى مواليد عام 2007.

وأشارت الدكتورة “إيمان حسن” إن أعمار الطلاب المشاركين في المسابقة من أجل اكتشاف الطلاب الموهوبين رياضياً، على أن تبدأ من لعبة المصارعة ليكون الطلاب من مواليد عام 2008 دون تحديد سن أعلى، أما الطلاب الممارسين للعبة تنس الطاولة تبدأ من سن عشرة سنوات من طلاب المرحلة الإعدادية.

وأوضحت الدكتورة “إيمان حسن” أن الطلاب الراغبين في المشاركة في ألعاب الجودو يكونوا من مواليد عام 2007 دون أعلى سن، أما بالنسبة إلى الطلاب الممارسين لرفع الأثقال يكونوا من مواليد عام 2004، وعام 2005، وعام 2006.

وأشارت الدكتورة إيمان حسن أن الطلاب الراغبين في المشاركة في ألعاب التايكوندو تبدأ من مواليد عام 2007، والممارسين إلى رياضة كرة اليد يكونوا من مواليد عام 2004 وحتى عام 2006، والطلاب الممارسين لرياضة كرة السلة يكونوا من مواليد عام 2005، وعام 2006، وعام 2007.

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