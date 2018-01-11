الصف الأول الثانوي يتقدمون بشكوى بسبب خريطة مصر ووضع “حلايب وشلاتين”

Advertisements

تابع موقع مصر 365 المشكلة التي وقعت اليوم في بني سويف حيث فوجئ طلاب الصف الأول الثانوي أثناء إجرائهم اختبار اليوم بوجود خريطة في ورقة الأسئلة بها خريطة جغرافية أوضحت الخريطة أن “حلايب وشلاتين” ضمن حدود السودان وليس ضمن حدود جمهورية مصر العربية.

وأثارت الخريطة حالة من الجدل بين طلاب المرحلة الأولى من الصف الأول الثانوي مما اضطرهم إلى تقديم شكوى إلى مسؤولي مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف من أجل التحقيق في واقعة وضع خريطة داخل أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي توضح أن حلايب وشلاتين على حدود الدولة السودانية وليس على حدود الدولة المصرية.

Advertisements

وعلى الفور تم تحقيق مديرية التربية والتعليم ببني سويف بالتحقيق في الواقعة حيث تم إحالة الموجة المسؤول عن وضع أسئلة امتحان الصف الأول الثانوي إلى التحقيق، وبالتحقيق معه من قبل إدارة التحقيقات القانونية بمديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة بني سويف أعلن قائلاً “وضعت خطأ بالقلم الجاف عند خط 22، ليظهر أن حلايب وشلاتين داخل حدود مصر، ولكن للأسف لم يظهر ذلك عند تصوير ورقة الأسئلة”.

وأوضحت التحقيقات التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف أن الخريطة الجغرافية للدولة المصرية توضح الحدود السياسية والطبيعية يتم تدريسها منذ بداية الصف الرابع الابتدائي، كما يتم التركيز على أن خط اثنين وعشرين في الجنوب والبحر الأحمر بالإضافة على حدود سيناء في الناحية الشرقية، والحدود الغربية للدولة المصرية وفي الشمال البحر المتوسط.

وبعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة بني سويف والتي توجه بها طلاب الصف الأول الثانوي نسبب الخطأ الوارد في ورقة امتحانات الصف الأول الثانوي حيث أظهرت الخريطة الجغرافية أن حلايب وشلايتن تابعة إلى دولة السودان وليس إلى جمهورية مصر العربية.

وقد تم توجيه إدانة إلى الموجة المسؤول عن وضع الخريطة في ورقة الأسئلة، وتم إجراء تحقيقات أمنية موسعة مع الموجه والعمل على إجراء تحريات عن هذا الموجه وعلاقته بجماعة الإخوان المسلمين أو أي جماعة أخرى وتين من التحريات أن الموجه ليس له علاقة بجماعة الإخوان المسلمين ولا أي جماعة محظورة في الدولة المصرية.

أقرا المزيد “وكيل التربية بالمنيا” يأمر بسحب أوراق امتحان المرحلة الإعدادية اليوم بعد تسريبه