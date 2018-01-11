“الدقهلية” تعلن بدء امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت القادم

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الدقهلية “علي عبدالرؤوف” حيث أعلن عن بدء إجراء اختبارات نصف العام لشهادة المرحلة الإعدادية في المحافظة.

وقد أوضح علي عبدالرؤوف أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري 2017/ 2018 يبلغ حوالي 97785 طالب وطالبة، على أن يتم إجراء الاختبارات في خمسمائة وثمانية وعشرين لجنة على مستوى محافظة الدقهلية.

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وأعلن علي عبدالرؤوف أن امتحانات الشهادة الإعدادية سوف تبدأ في يوم السبت القادم الثالث عشر من شهر يناير الجاري على أن تبدأ الاختبارات بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، وسوف تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية في يوم الخميس الثامن عشر من شهر يناير الجاري ويكون أخر هذه الاختبارات هو اختبار الدراسات الاجتماعية.

وأكد علي عبدالرؤوف أن توجيهات محافظ الدقهلية الدكتور “أحمد الشعراوي” التي شددت على ضرورة متابعة سير الاختبارات حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية أمن محافظة الدقهلية مع “مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية” للعمل على تأمين جميع أعمال اختبارات الشهادة الإعدادية.

أشار علي عبدالرؤوف على تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وكذلك العمل على تشكل غرفة عمليات بكل إدارة تابعة إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية من أجل متابعة اختبارات الشهادة الإعدادية.

وأوضح علي عبدالرؤوف على ضرورة التنبيه على جميع رؤساء اللجان على مواجهة أي حالة من حالات الغش مع التأكد على منع دخول المحمولة إلى مقر لجان الاختبارات ومنع استخدام الموبايل نهائية داخل لجان.

وشدد علي عبدالرؤوف على ضرورة توفير طبيب من أجل أن فترة الاختبارات تعد من الفترات العصبية على الطلاب الذي قد يعانون من بعض الاضطرابات الصحية بسبب القلق والتوتر إلى جانب قلة النوم التي يعاني منها بعض الطلاب قبل خوض الاختبارات، لذلك شدد على ضرورة تواجد طبيب بكل لجنة من أجل متابعة الحالة الصحية للطلاب والعمل على توفير الهدوء إلى جانب الراحة النفسية إلى جميع الطلاب أثناء فترة تأدية اختبارات الشهادة الإعدادية داخل مقر اللجان في المدارس التابعة إلى محافظة الدقهلية.

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