“كليات جامعة القاهرة” تصدر تقارير يومية عن سير امتحانات الترم الأول

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها الدكتور “محمد عثمان الخشت” رئيس جامعة القاهرة، حيث أعلن انه يتم إعداد تقرير يومي من جميع كليات جامعة القاهرة التي تجري في الفترة الحالية فترة اختبارات، على أن يتضمن التقرير أعداد الغياب والحضور للطلاب، مع بيان حالات الغش والشكاوى المتعلقة بسير الامتحانات.

يواصل طلاب كليات جامعة القاهرة خلال الفترة الحالية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي الجاري 2017/ 2018، ومن المقرر أن تنتهي فترة الاختبارات خلال يوم الثامن عشر من شهر يناير الجاري لعام 2018، لتبدأ إجازة نصف العام الجامعي لمدة خمسة عشر يوماً تبعا للخريطة الزمنية للعام الجامعي التي أعلنها “المجلس الأعلى للجامعات”.

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وأعلن “محمد عثمان الخشت” عن بيان صدر اليوم الموافق يوم الجمعة والذي أعلن خلاله أن امتحانات الترم الأول يتم إجراؤها في الفترة الراهنة بهدوء، ولم يتم رصد أي من المشكلات أو المعوقات ماعدا ضبط بعض حالات الغش أثناء إجراء امتحانات بعض الكليات.

وأكد محمد عثمان الخشت أن حالات الغش تعد حالات فردية والتي قلت بصورة كبيرة جداًّ عن الأعوام السابقة، بعد أن تم تطبيق نظام “البابل شيت” خلال العام الجاري 2017/ 2018 بنحو خمسة وخمسين في المئة من امتحانات جامعة القاهرة خلال امتحانات الترم الأول.

وأعلن محمد عثمان الخشت أنه سوف يتم اعتباراً من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري تطبيق سؤال حل المشكلات الهادف على تنمية وبناء قدرات الطلاب من الناحية العقلية والفكرية مع العمل على تحفيز قدرات الطلاب في اتخاذ القرارات بنسبة تصل خمسة في المئة من أسئلة الامتحانات القادمة.

وأشار محمد عثمان الخشت” أن امتحانات الترم الأول بجميع كليات جامعة القاهرة مستمرة في الفترة الحالية إلى أمس الموافق يوم الخميس الحادي عشر من شهر يناير الجاري تم ضبط حوالي مائة وثلاثة وستين حالة من حالات غش الطلاب، وعشرين حالة مرضية تؤدي اختبار الترم الأول في مستشفى الطلبة، إلى جانب ثلاثة عشر طالب محبوس.

وأوضح محمد عثمان الخشت عن أعداد تقارير يومية من جميع الكليات التابعة إلى جامعة القاهرة يوميا لرصد أعداد الطلاب وحالات الغش ورصد أي شكوى أو مشكلة أو عائق تم أثناء سير امتحانات الكليات.

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