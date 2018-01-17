“التربية والتعليم” تستقبل طالبة إلغاء” العته المغولي” من المناهج الدراسية

Advertisements

تابع موقع مصر 365 استقبال مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة “إنجي مشهور” ورئيس الإدارة المركزي للتربية الخاصة الدكتورة “هالة عبدالسلام” بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطالبة “سما رامي” والتي قد استغاثت بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مطالبة بالتخلص من كلمة العته المغولي من منهج احياء الثانوية العامة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإعلامي “أحمد خيري” أن استقبال الطالبة “سما رامي” في ديوان عام الوزارة تأتي في إطار استجابة الدكتور “طارق شوقي” لطلبها من خلال حذف مصطلح “العته المغولي” والاكتفاء بمصطلح “متلازمة داون” والتي وردت في الصفحة التي تحمل رقم ثمانية وسبعين من مادة الأحياء للصف الأول من مرحلة الثانوية العامة في الباب الثالث الفصل الثالث الذي يحمل عنوان “الوراثة الجنسية والأمراض الوراثية”.

Advertisements

وأشار أحمد خيري بعد بناء على الطلب الواردة من الطالبة سما رامي تم بحث كلمة العته المغولي والبحث عن الكلمة الصحيحة ليتم استخدامها بدلا منها فتم التحقق من أن كلمة “متلازمة داون” هي الكلمة الصحيحة لتحل محل كلمة “العته المنغولي”.

وأعلنت مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتورة “أنجي مشهور” أن الطالبة سما رامي تعد طالبة متفوقة من الناحية العلمية والفنية والرياضية بالإضافة إلى أنها لا تقل عن أقرانها الأصحاء بل تتفوق عليهم بقدراتها التي تعد مميزة، وأعرب عن سعادتها بمقابلة سما رامي والتي تعد صورة من صورة الإرادة والتحدي.

وأعربت الطالبة سما رامي عن سعادتها باستجابة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على طلبها، وسعدت كثيراُ باستقبالها في ديوان عام الوزارة حيث تم استقبالها بروح من المودة والمحبة بالإضافة إلى تقديم الزهور لها، وأكدت على تقديرها لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل العمل على رعاية الطلاب من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت هالة عبدالسلام أن الطالبة سما رامي تمتلك العديد من المواهب والمهارات المتميزة، وأشارت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفخر بالطالبة سما رامي، وأكدت أن الطلاب من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة قد أثبتوا إلى جميع دول العالم أنه لا وجود للمستحيل على أرض الواقع.

أقرا المزيد “التربية والتعليم” تمد فترة قبول استمارات اكتشاف الموهوبين رياضياً لمدة 10 أيام