تعرف على طريقة الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول 2018

Advertisements

تابع موقع مصر 365 انتهاء امتحانات الترم الأول من العام الدراسي الجاري 2017/ 2018 ويستعد جميع الطلاب من أجل الحصول على نتائج شهادات الإعدادية والتي يطمحون فيها من الحصول على أعلى الدرجات من أجل الالتحاق بمرحلة التعليم الثانوي الفني والعام، ويمكن خلال الفترة الحالية الاستعلام عن نتائج الامتحانات في جميع المناطق والمحافظات بجمهورية مصر العربية.

ويمكن لجميع طلاب المرحلة الإعدادية الاستعلام عن نتائج امتحانات الترم الأول عن طريق استخدام اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص بالطالب، وقد صرح مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم الإعلان في نهاية الأسبوع الحالي بعد الانتهاء من عمليات المراجعة والتصحيح ورصد أرقام الطلاب، وسوف يتمكن جميع الطلاب من الحصول على نتائجهم خلال الفصل الدراسي الأول من خلال الاسم ورقم الجلوس.

Advertisements

أقرا المزيد “الدقهلية” تعلن بدء امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت القادم