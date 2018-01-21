نتائج امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية برقم الجلوس

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تابع موقع مصر 365 إعلان مصادر مطلعة في مجال التربية والتعليم عن اعتماد محافظ الإسكندرية الدكتور “محمد سلطان” نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري 2017/ 2018.

وأعلنت المصادر أنه خلال الفترة الحالية تتم عمليات التصحيح على جانب عمليات رصد الدرجات لجميع المواد الدراسية، وذلك قبل أن يتم إدراجها عبر موقع “مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية” من أجل اعتماد النتيجة بشكل رسمي من قبل محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان.

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للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع الطلاب القائمة في محافظة الإسكندرية من خلال إدخال رقم جلوس الطالب أضغط هنا.

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