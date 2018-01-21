التربية والتعليم: قريباً الواي فاي سيتوفر في جميع مدارس الجمهورية

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أعلن الدكتور” محمد عمر” والذي يشغل منصب مساعد وزير التربية والتعليم الفني، عبر مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة” والذي يذاع على قناة المحور الفضائية، وأكد أن “الواي فاي” سوف يكون في جميع مدارس الجمهورية في أقرب وقت ممكن، مؤكداً على أنه قد تم تطبيق برنامج المعلمين أولاً، حتى يتطور سلوكيات المعلمين، ويعيد تأهيل المعلمين حتى يكونوا قدوة حسنة للطلاب.

كما أكد أن هذا التحديث الجديد سوف يكلف الدولة حوالى 30 مليون جنيه، كما أن هذا النظام يحتاج إلى أحدث الأجهزة و انترنت عالي السرعة ليغطي جميع مدارس الجمهورية، كما أكد أنه يتابع تجهيز 4000 مدرسة ثانوية بكافة الأجهزة حتى تكون على أتم الإستعداد للدخول في المنظومة الجديدة، والتي من شأنها رفع كفاءة الطلاب والمدرسين.

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