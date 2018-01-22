“التربية والتعليم” تطلق مبادرة اكتشاف الطلاب العباقرة

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إطلاق فعاليات المرحلة الثانية من “مبادرة اكتشاف الطلاب العباقرة” وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان صادر عنها اليوم الموافق يوم الاثنين أن هذه المبادرة تأتي في إطار مبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من أجل اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والمتميزين والعباقرة في الرياضيات.

وتأتي هذه الخطوات في إطار استثمارات أوجه النجاح التي يتم تحقيقها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والكلية الفنية العسكرية ليتم رعاية جميع الطلاب المصريين الموهوبين تبعا لمهاراتهم وقدراتهم والعمل على تنمية هذه المواهب والقدرات.

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وتأتي هذه الخطوات انطلاقاً من توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي من أجل اكتشاف الطلاب العباقرة والموهوبين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية في المجالات العلمية الأساسية مثل الكيمياء والرياضة وكذلك الفيزياء، إلى جانب طلاب المرحلة الثانوية من أجل اتاحة الفرصة لجميع الطلاب الموهوبين والمتفوقين في مراحل التعليم الأساسي للمشاركة في فعاليات المبادرة.

وهناك تعاون قائم بين وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ومدير الكلية الفنية العسكرية من أجل تنفيذ إجراءات التوسع في المبادرات العلمية لرعاية الموهوبين والتي تم الإعلان عنها بواسطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني و”الكلية الفنية العسكرية” أثناء انعقاد مؤتمر في الكلية العسكرية خلال شهر يوليو 2017.

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