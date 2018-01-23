التعليم: 1800 وظيفة معلم خالية سنعلنها قريباً

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صرح مساعد وزير التربية والتعليم الفني مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية الدكتور محمد عمر أن الوزارة سوف تعلن عن حاجتها لمعلمين جدد لشغل 1800 وظيفة خالية خلال الفترة القليلة القادمة.

وأوضح مساعد وزير التربية والتعليم أن الوزارة انتهت من عملية تحديد نسب العجز والزيادة في أعداد المعلمين والتخصصات المختلفة على مستوى المدارس في كافة المحافظات، وسوف يتم توزيع المعلمين بصورة تصورية على الورق ليتضح الشكل العام ونسب التوزيع قبل التوزيع على الواقع.

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والجدير بالإشارة أن ال 1800 وظيفة الخالية تعتبر ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم التي أجرتها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2014، ويجري الانتهاء من توابعها سواء من الأعداد الباقية من الوظائف الشاغرة أو المعلمين المغتربين.

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