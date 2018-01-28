الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للترم الأول برقم الجلوس

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها محمد عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية عن قيام الدكتور “عباس شومان” وكيل الأزهر الشريف باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2017/ 2018 فور انتهاء أعمال رصد درجات الطلاب وأعمال التصحيح.

وأضاف محمد عبدالرحيم أنه فور اعتماد نتيجة امتحانات الترم الاول للشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي الحالي سوف يتم نشرها على الموقع الرسمي “لمشيخة الأزهر التعليمية الإلكترونية”، على أن يتم الاستعلام عن النتيجة عن طريق كتابة رقم جلوس الطالب في رابط مشيخة الأزهر التعليمي.

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يتيح موقع مشيخة الأزهر التعليمي نتائج جميع الطلاب بجميع المراحل التعليمية الأزهرية ومنها نتيجة الشهادة الإعدادية، والشهادة الثانوية الأزهري، والبعوث إلى جانب القراءات الأزهري من خلال إدخال رقم جلوس الطالب ليتم الاستعلام عن النتيجة.

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