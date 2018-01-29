“التعليم” تعلن عن قبولها 2850 طالب يمني بالمدارس الحكومية المصرية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني “أحمد خيري” أن الوزير الدكتور “طارق شوقي” قد وافق على إلحاق طلاب من دولة اليمن المتواجدين في جمهورية مصر العربية بالمدارس الحكومية الرسمية بسبب ظروف الصراع السياسي الدائم حالياً في دولة اليمن.

وأعلن أحمد خيري أن عدد الطلاب من دول اليمن تم تسكينهم في المدارس الحكومية بجمهورية مصر العربية بناء على موافقة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبلغ عدد الطلاب حوالي ألفين وثمانمائة وخمسين طالب وطالبة يمنيين.

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وأكدت مصادر مسؤولة في أحد مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك خطاب رسمي قد وصل إلى مديريات التربية والتعليم مع بداية شهر يناير الجاري لعام 2018 يحتوى على تعليمات رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوصى باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في ضوء موافقة الدكتور “طارق شوقي” على قبول الطلاب اليمينيين، مع التشديد على مراعاة العمل على استيفاء المستندات الرسمية المطلوب للطلاب، والعمل على تطبيق القواعد المنصوص عليها في القرار الوزاري الصادر برقم 284 لعام 2014 مع مراعات جميع النواحي الأمنية.

وجاء نص الخطاب الرسمي الصادر عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كالتالي “السيد الأستاذ مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة تحية طيبة وبعد يرجى التكرم بالإحاطة بأن السيد الأستاذ الدكتور الوزير قد وافق على إلحاق الطلاب اليمنيين المتواجدين بمصر بالمدارس الحكومية الرسمية نظراً لظروف الصراع الدائر باليمن، برجاء التكرم باتخاذ اللازم في ضوء موافقة السيد الأستاذ الدكتور الوزير مع مراعاة استيفاء المستندات المطلوبة وتطبيق باقي قواعد القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014 ومراعاة النواحي الأمنية”.

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