“محافظ الغربية” يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويوافق على “البصمة” بالمدارس

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تابع موقع مصر 365 اعتماد محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر اليوم الموافق الثلاثاء البصمة في المدارس من أجل مواجهة هرب الطلاب من المدارس في جميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية.

وقد جاء قرار محافظ الغربية عقب اعتماد اللواء “أحمد ضيف صقر” نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2017/ 2018 للشهادة الإعدادية، وقد كانت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 85,2% حيث تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية سبعة وستين ألف وثمانمائة وأربعة وأربعين طالب وطالبة حضر منهم الامتحان سبعة وستين ألف وسبعمائة وتسعة وأربعين طالب وطالبة وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية ستة آلاف ومائتين وإحدى عشر طالب بنسبة نجاح 67%.

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وحضر خلال اعتماد محافظ الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية وكيل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الغربية “الشناوي عبد الصمد عايد” وعدد من القيادات التعليمة بمحافظة الغربية.

أعلن “الشناوي عبدالصمد عايد” بأنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2017/ 2018 على “البوابة الإلكترونية” لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

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