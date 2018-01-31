“التعليم” تنفي تأجيل الدراسة بداية الفصل الدراسي الثاني لمدة 14 يوم

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تابع موقع مصر 365 قيام “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري” بيان صادر عنه اليوم الموافق الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري لعام 2018، وأكد البيان عدم صحة ما تم تداوله من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت عن تأجيل بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2017/ 2018 لمدة أسبوعين.

وأعلن بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم التواصل مع جميع المسؤولين في “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” والتي أعلنت عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عن تأجيل موعد بداية الدراسة للترم الثاني من العام الدراسي الجاري 2017/ 2018.

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وقد أكد المسؤولين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدراسة سوف تبدأ في موعدها المقرر تبعاً للخطة الزمنية التي تم وضعها من قبل “المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي” ومن المقرر أن يبدأ الترم الدراسي الثاني يوم السبت الثالث من شهر فبراير القادم لعام 2018.

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها ليس هناك أي مبرر لتأجيل بداية دراسة الترم الثاني من العام الدراسي الجاري، اشارت أن جميع المدارس قد استعدت من أجل بداية دراسة الفصل الدراسي الثاني، وأعلنت أن السبب وراء تلك الشائعات وجود العديد من الحسابات التي تعد وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “طارق شوقي”، والتي قامت بنشر منشورات غير صحيحة عن تأجيل بداية الفصل الدراسي الثاني لمدة أربعة عشر يوماً، وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة بتلك الحسابات الوهمية جاري العمل على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدها في الوقت الراهن.

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