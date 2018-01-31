اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية والاستعلام عنها برقم الجلوس

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تابع موقع مصر 365 اعتماد محافظ الغربية اللواء “أحمد ضيف صقر” اليوم الموافق الأربعاء الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري لعام 2018 نتيجة “الشهادة المرحلة الإعدادية” بنسبة نجاح بلغت 85,2%.

جاء ذلك أثناء حضور اللواء “أحمد ضيف صقر”، وسكرتير عام محافظة الغربية اللواء “طلعت منصور”، ووكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني “الشناوي عايد” بالإضافة إلى حضور العديد من قيادات مديرية التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين في محافظة الغربية لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية.

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وأعلن اللواء “أحمد ضيف صقر” عن سعادة الكبيرة بسبب تفوق محافظة الغربية لطلاب الشهادة الإعدادية، وأوضح أن مستقبل الطلاب الباهر لن يتم تحقيقه إلا من خلال تحقيق التفوق الدراسي والعمل بكل جد وجهد طول فترة الدراسة القادمة وتمنى لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح.

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