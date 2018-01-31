التعليم: برنامج تدريبي لتقوية وتدريب العاملين على مهارات اللغة الإيطالية

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أكد رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية والتعليمية بوزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد حشيش، علي أن الوزارة تسعي إلي افتتاح مركز ثقافي جديد لتعليم وتدريب المعلمين وتقويتها لدراسة مهارات اللغة الإيطالية.

لذلك استقبل الدكتور أحمد حشيش، جيامباولو كانتيني السفير الايطالي، والملحق التعليمي في السفارة الإيطالية الدكتور الفيوم روسو، وأستاذ ورئيس قسم اللغة الإيطالية في كلية الآداب بجامعة حلوان والتوجيه العام باللغة الإيطالية الدكتورة وفاء عبد الرؤوف البيه، وذلك لافتتاح اكبر برنامج تدريبي لتعلم مهارات اللغة الإيطالية.

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وذكر الدكتور أحمد حشيش، بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سوف تقوم بالتعاون مع وزارة الخارجية الإيطالية، ليظهر البرنامج التدريبي علي اعلي مستوى من الدقة والجودة في تقوية المعلمين والمعلمات في مهارات اللغة الإيطالية.

وحضر افتتاح المركز التدريبي العديد من الأستاذة والمسؤولين، والكثير من معلمين اللغات الاجنبيه مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وحضر الافتتاح مدير عام تنمية مادة اللغة الألمانية واللغات الأجنبية الأخري غير اللغة الإنجليزية والفرنسية الدكتورة نعيمة علي عبد العزيز، والدكتورة اليزا سارتور المدربة الإيطالية.

وصرح الدكتور حشيش خلال افتتاح المركز التدريبي، علي أن الوزارة تعمل علي تحسين اللغة الإيطالية بدرجة كبيرة وذلك لتقوم بتدريسها في جميع المدارس الحكومية، وتسعى على اهتمام وتدريب وتاهيل كافة الكوادر البشرية العاملة في مجال اللغة الإيطالية، وتسعى الوزارة إلي إكساب المشاركين البرنامج التدريبي الي جميع المهارات الحرفية والمهنية وذلك لتقوم بممارسة عمليات الترجمة بطريقة احترافية عالية.

واضاف رئيس الإدارة المركزية خلال اللقاء أن البرنامج التدريبي لتعلم اللغه الايطاليه بكل احترافية، يهدف إلي تنمية مهارات اللغة الإيطالية لدى جميع مرجعية اللغة الإيطالية الي 40 متدرب، من خلال تدريبهم وتعليمهم مهارات اللغة الإيطالية سوف يقوموا بتعليم وتدريب باقي المدرسين في مختلف المحافظات على قواعد اللغة الإيطالية تقوم بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة.

وخلال اللقاء قام السفير الإيطالي جيامباولو كانتيني، بإلقاء كلمته باللغة العربية الفصحى، حيث ذكر بأنه في غاية السعادة والفرح عن تلك المبادرة وعن البرنامج التدريبي لتعلم اللغه الايطاليه، وان بذلك يفتح باب تواصل جديد بين المصريين والشعب الايطالي، وانة في سعادة بالغة لتعاونة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني متمثل في تعاون مع الادارة المركزية لمركز اعداد القيادات التربوية والتعليمية برئاسة الدكتور أحمد حشيش.

وأعرب السفير الإيطالي عن اهتمام الشديد بتعلم المصريين اللغة الايطالية، وعن مدى نشر اللغة الإيطالية في المدارس المصرية سوف يسهم في تقوية العلاقات بين البلدين ونشر ثقافة البلدين، وبذلك سوف يزيد من النشاط السياحي والدخل القومي داخل جمهوريه مصر العربيه، مشيرا إلي أنه يسعي إلي زيادة التعاون بين البلدين وزيادة العمل المشترك خلال الفترة المقبلة، وبذلك بتعلم المدرسين لمهارات اللغة الإيطالية سوف يفتح الباب وسهولة التطلع علي ثقافة ايطاليا، وتكون حلقة وصل مشتركة بين الجانبين.

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