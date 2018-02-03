“التعليم” تخصص حصة لتوعية الطلاب بخطر التحرش

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تابع موقع مصر 365 إعلان المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإعلامي أحمد خيري عن إصدار الدكتور “طارق شوقي” تعليمات على أهمية العمل على توعية الطلاب بأخطار التحرش من الناحية الأخلاقية والناحية الاجتماعية والناحية الدينية ولابد من تخصيص حصة على مدار الأسبوع في المدارس من أجل توعية الطلاب ضد التحرش الجنسي وأخطاره.

وأعلن الإعلامي “أحمد خيري” في بيان صادر عنه اليوم أنه بشأن ما تم إثارته خلال الفترة الأخيرة عن وجود واقعة شذوذ جنسي وتحرش جنسي بين طالبين بأحد مدارس محافظة القاهرة، وعلى الرغم من قيام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من نفيها لهذه الواقعة إلا أن الدكتور “طارق شوقي” اهتم جداًّ بهذا الأمر وكلف مدير الإدارة العامة للتعليم الثانوي الدكتور “ياسر عبدالعزيز” بالعمل على تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الواقعة والتأكد من صحتها، كما أمر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإعداد تقرير بخصوص هذا الواقعة غداً ليتم عرضه عليه شخصياً.

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وأعلن الدكتور “أحمد خيري” أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة قد قامت بتشكيل لجنة من المدرسة التي تم فيها الواقعة ومن الأدارة التعليمية بمحافظة القاهرة، وأضاف أن اللجنة قد قامت بتفقد المدرسة صباح اليوم الموافق يوم السبت الثالث من شهر فبراير الجاري لعام 2018، وأفادت اللجنة أنه تم مراجعة جميع الصورة المنشورة وتبين أن الصور لا تتطابق مع المنظور التفصيلي ولا المنظور العام للصورة التي تم تداولها.

كما تم مراجعة مدير المدرسة وأكد عدم وجود هذه الظاهرة في المدرسة، ولا وجود لأي حالات تحرش كما يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب عدم وجود هذه الصورة في المدرسة المذكورة، كما أن باقي المدارس كانت في إجازة نصف العام الدراسي وقت تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي لا يكون هناك طلاب في المدارس.

وأعلن أحمد خيري عن قيام إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة برفع صور لكل جوانب الأبنية التعليمية الموجود في المدرسة التي تم ادعاء حدوث واقعة التحرش الجنسي بها، وتم هذا في وجود مدير المدرسة إلى جانب وجود أعضاء من المدرسة وكذلك أعضاء من الإدارة التعليمية بمحافظة القاهرة، وبناء على الفحص تبين أن هذه الصور والخبر الذي تم تداوله غير صحيح جملة وتفصيلا.

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