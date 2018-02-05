رئيس الوزراء يعلن عن موعد بدء تلقي طلبات التقديم بالمدارس اليابانية

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صرح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أنه سوف يفتح باب تلقي طلبات التقدم للمدارس اليابانية في يوم 15 فبراير الجاري خاصة عقب استلام 22 مدرسة من أصل 45 مدرسة متوقع بدء الدراسة بها في العام الدراسي القادم.

وأضاف رئيس الوزراء أنه ناقش مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم موقف زيادة الفصول الدراسية لافتا إلى التحاق 700 ألف طفل جديد كل عام في العملية التعليمية سنويا مطالبا بأهمية تطوير عناصر العملية التعليمية وبذل الجهود اللازمة للنهوض بها للتحسين من جودة التعليم.

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واستعرض الدكتور طارق شوقي خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء عدد من ملفات الوزارة المهمة من ضمنها رؤية الوزارة وموقفها التنفيذي بتطوير العملية التعليمية مثل الإجراءات التي قامت بها الوزارة للتأكد من بدء الفصل الدراسي الثاني وتوزيع الكتب الدراسية في مواعيدها إلى جانب التجهيز لعقد امتحانات الثانوية العامة بنظام البوكليت.

وأيضا عرض وزير التعليم رؤية الوزارة المستقبلية لبناء الشباب المصري يخوض سوق المنافسة، بالإضافة إلى عرض أحدث المستجدات المتعلقة بصيانة المدارس وتوفير ما يلزمها من بنية تحتية وخطة الوزارة الخاصة بزيادة عدد الفصول في المدارس المختلفة بما يساعد على تقليل الكثافة بالفصول.

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