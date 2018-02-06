“رئيس الوزراء” يترأس اجتماع “صندوق تطوير التعليم” اليوم

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تابع موقع مصر 365 عقد اجتماع لمجلس إدارة “صندوق تطوير التعليم” اليوم الموافق السادس من شهر فبراير الجاري لعام 2018، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس “شريف إسماعيل” بحضور كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة “سحر نصر” ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “طارق شوقي” ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “خالد عبدالغفار” ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي وأعضاء مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم.

تم استعراض تنفيذ القرارات السابقة التي أسفر عنها اجتماع صندوق تطوير التعليم سابقاً في بداية عقد الاجتماع، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل صندوق تطوير التعليم من مختلف النواحي من الناحية الفنية ومن الناحية المالية بالإضافة إلى العمل على تطوير بعض نواحي عمل الصندوق من أجل مواجهة جميع العقبات التي تواجه عملية تطوير التعليم المصري.

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وشدد المهندس “شريف إسماعيل” خلال الاجتماع على ضرورة التعاون مع جميع الجهات المعنية بتطوير أداء صندوق تطوير التعليم من أجل تحقيق أهداف الصندوق والعمل على تعظيم الاستفادة منه، كما تم استعراض سبل تطوير ودعم التعليم الفني وكذلك مجمعات التعليم التكنولوجية المتكاملة بسبب دورها المحوري في تخريج عناصر فنية ماهرة ومدربة تعمل على تلبية احتياجات أسواق العمل المصرية سواء على المستوى الخارجي والداخلي.

أسفر الاجتماع على الموافقة على تمديد اتفاقية التعاون الفني القائمة بين “صندوق تطوير التعليم” و إقليم إيميليا رومانيا التابع للدولة الإيطالية الخاص بمجتمع التعليم التكنولوجي المتكامل القائم في محافظة الفيوم إلى شهر أبريل القادم من عام 20018.

كما تمت الموافقة على استمرار التعاون القائم بين وحدة شهادة النيل الدولية في صندوق تطوير التعليم وبين هيئة الامتحانات الدولية القائمة بجامعة كامبريدج البريطانية، كما تم استعراض اجتماع ما تم اتخاذه من فعاليات وخطوات تتعلق بإقامة 3 مدارس في مدينة السادات، ومدينة طيبة الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة في إطار العمل على التوسع في إقامة وزيادة عدد مدارس النيل المصرية.

كما تم مناقشة المقترح الخاص بإقامة لجنة تنفيذية لصندوق تطوير التعليم لتكون مهامها القيام بإبداء الرأي في الخطط وكذلك السياسات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية والعمل على تحديث مجالات عمل صندوق تطوير التعليم، إلى جانب متابعة جميع مجالات العمل الحالية إلى جانب دراسة الشراكة مع عدد من الجهات التدريبية والفنية، والثقافية، والمهنية مما يعمل على توفير فرصة تقديم خدمات تعليمية لمشروعات الصندوق.

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