“الداخلية” تعلن عن حقيقة نبأ وفاة تلميذ بمدرسة المنيل الابتدائية بالشرقية

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تابع موقع مصر 365 إعلان مصادر أمنية داخل مديرية أمن محافظة الشرقية حيث أوضحت أن كل ما يتم تداوله من أنباء عن وقوع حالة وفاة في واقعة تدافع تلاميذ مدرسة المنيل الابتدائية القائمة في مركز بلبيس بمنطقة أنشاص الرمل أنباء غير صحيحة جملة وتفصيلا.

وأوضحت المصادر الأمنية المسؤولة في مديرية أمن محافظة الشرقية إن الحادث هي تعرض أربعة تلاميذ لإصابات مختلفة في “مدرسة المنيل الابتدائية” وتم نقل الأربعة تلاميذ على الفور إلى المستشفى من أجل تلقى العلاج اللازم.

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أوضحت مديرية أمن محافظة الشرقية أن أهالي المحافظة قد قاموا بإطلاق الشائعات التي قد تداولها وسائل الإعلام خلال الساعات السابقة وهي أنباء غير صحيحة، حيث ان التلاميذ حينما تدافعوا بشكل غير معتاد على سلام مدرسة المنيل الابتدائية خلال نهاية اليوم الدراسي لتؤدي هذه الواقعة إلى إصابة أربعة تلاميذ.

وفور وقوع الحادثة تم نقل جميع الطلاب المصابين إلى مستشفى خاصة قائمة في قرية أنشاص الرمل بمنطقة بلبيس لتلقي العلاج اللازم، وأغلب إصابات الطلاب كانت كدمات وجروح سطحية وبسيطة، وقد سيطرة حالة من الذعر والرغب على جميع أهالي التلاميذ حين تم تداول أنباء غير صحيحة عن خبر وفاة تلميذ داخل مدرسة المنيل الابتدائية.

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