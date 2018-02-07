“وكيل تعليم السويس” يعتذر لطالب واقعة الفوطة بمدرسة طه حسين الرسمية

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تابع موقع مصر 365 استقبال وكيل وزارة التربية والتعليم “عبدالحافظ وحيد” في مكتبه صباح اليوم الموافق الأربعاء السابع من شهر فبراير الجاري لعام 2018 للطالب”مؤمن محمد علي الرموزي” في الصف الخامس الابتدائي وكذلك مدير مدرسة طه حسين الرسمية للغات “جمال آدم”.

وأعلن عبدالحافظ وحيد عن استيائه للتناول المغلوط من قبل جميع وسائل الإعلام لمبادرة “مدرسة طه حسين الرسمية للغات” منذ يومين على التكريم الرمزي لطالب المدرسة عن طريق منحه “فوطة” كجائزة خلال فترة طابور الصباح بسبب تفوقه العلمي وتكريه على أدائه التمثيلي المميز في أحد مسابقات المسرحية في “هيئة قصور الثقافة المصرية”.

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وقد أعلن “عبدالحافظ وحيد” نيابة عن جميع العاملين في إدارة التربية والتعليم بمحافظة السويس اعتذاره الشديد إلى مدير مدرسة طه حسين الرسمية للغات وإلى الطالب وأسرته، وأكد على تقديره لمبادرة مدير المدرسة “جمال آدم” على تشجيع طلابه على التفوق تبعاً للإمكانات المادية المتاحة للمدرسة.

كما وجه عبدالحافظ وحيد الشكر إلى أسرة الطالب المتفوق حيث أنها قد رفضت ما تم تداوله من صور عبر وسائل الإعلام المختلفة، وأعلنت أن الجائزة التي تم منحها من مدير المدرسة لا تقلل من شأن الطالب، وأكدت أسرة الطالب على احترامها وتقديرها الكامل لإدارة مدرسة طه حسين الرسمية للغات ومديرها التي وصفته أسرة الطالب بأنه معلم وأب.

وفي ختام اللقاء مع عبدالحافظ وحيد بحضور مدير عام إدارة شمال “مجدي عبدالسلام” تم تكريم مدير مدرسة طه حسين الرسمية للغات وتم تكريم الطالب بمنحهم شهادة تقدير على رسالة تضامن ودعم إلى مدرسة طه حسين الرسمية للغات وطلابها، وتم توجيه الشكر إلى جميع وسائل الإعلام التي تناولت المشهد بمهنية وحافظة على قداسة المؤسسات التعليمية وعلى مكانتها واستخدمت جميع الألفاظ التي تليق بمكانة المعلم الذي ارتقت مكانته إلى منزلة الرسل والأنبياء.

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