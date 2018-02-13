“طالب مصري” يحصل على براءة اختراع لابتكاره برنامج للتواصل مع ضعاف السمع

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإعلامي “أحمد خيري” عن حصول الطالب المصري “مصطفى أحمد عاطف قطب” في الصف الأول الثانوى بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM القائمة في محافظة الغربية، من الحصول على براءة اختراع من قبل “أكاديمية البحث العلمي” خلال شهر فبراير الجاري لعام 2018، بعد قيامه بابتكار برنامج لفهم وتعلم لغة الإشارة.

وقد قامت الطالب “مصطفى أحمد عاطف قطب” بالتوصل إلى ابتكار برنامج من أجل التواصل مع البكم وضعاف السمع حيث يعمل البرنامج على طريق التحدث إلى الشخص الذي يعاني من الصمم أو ضعف السمع عن طريق لغة الإشارة ليتم بعدها تحويلها إلى صوت مسموع يستطيع الإنسان الطبيعي أن يفهمه، والعكس يستطيع البرنامج أن يتحدث من خلاله الشخص الطبيعي العادي ليتم تحويله إلى رموز أو إلى لغة الإشارة التي يستطيع أن يفهمها البكم وضعاف السمع، بالإضافة إلى احتواء البرنامج الذي تم ابتكاره من قبل الطالب المصري على برنامج لتعليم الأطفال ضعاف السمع لغة الإشارة.

Advertisements

وأكد الإعلامي أحمد خيري في بيان له اليوم على حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على بناء جيل من الطلاب المتفوقين في جمهورية مصر العربية يقدمون العديد من الأبحاث والابتكارات العلمية التي تفيد المجتمع بجميع طوائفه وفي جميع المجالات العلمية والثقافية.

أقرا المزيد “مدينة زويل” تعكف على الخروج بعلاج السرطان باستخدام جزيئات الذهب