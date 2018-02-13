“التربية” تعلن تقديم “اليابان” منح لتدريب المعلمين المصريين في طوكيو

Advertisements

تابع موقع مصر 365 موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي على المنح المقدمة من قبل “الحكومة اليابانية” من أجل تدريب معلمي المدارس المصرية اليابانية لمرحلة التعليم الابتدائي ومرحلة التعليم الثانوية للدراسة في الجامعات اليابانية في الفترة من شهر أكتوبر لعام 2018 وحتى شهر مارس لعام 2020.

وسوف يتم منح المعلم بعد الانتهاء من فترة التدريب والدراسة شهادة عادية وليست دبلومة أو درجة علمية، ويتضمن التدريب على مجالات في طريق التدريس التربوية، ومجالات الإدارة التعليمية إلى جانب الموضوعات البحثية في المواد المتخصصة، إلى جانب إجراء جولات للمتابعة وممارسة العملية التعليمية داخل الفصول اليابانية والمشاركة في جميع الأنشطة التعليمية الخاصة إلى جانب إجراء الرحلات للعمل على تسهيل إجراءات البحث التربوي.

Advertisements

وتتضمن مدة المنحة التدريبية التعليمية من الحكومة اليابانية الفترة من أكتوبر لعام 2018 إلى شهر مارس لعام 2020 حسب كل جامعة من الجامعات اليابانية بشرط إلا يتم مدة فترة المنحة الدراسية لأي مشترك بعد المدة المحددة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الشروط الواجب توافرها في المعلم الراغب في الحصول المنحة التعليمية فتتمثل في أن يكون المعلم مصري الجنسية، وإلا يكون صاحب “جنسية مزدوجة”، ولا يزيد سن المتقدم للحصول على المنحة التعليمية عن أربعة وثلاثين عاماُ أي يكون من مواليد الثاني من شهر أبريل لعام 1983 وما بعدها.

ومن شروط الحصول على المنحة التعليمية اليابانية أن يكون المتقدم للمنحة من خريجي الجامعات والكليات التربية وممارس لمهمة التدريس في أحد المدارس الحكومية في مرحلة التعليم الابتدائي أو مرحلة التعليم الثانية لمدة لا تقل عن خمس سنوات حتى شهر أبريل القادم لعام 2018.

ومن شروط المنحة التعليمية اليابانية أن يكون الراغب في الحصول عليها قد تعلم اللغة اليابانية ولديه المقدرة على عمل الأبحاث العلمية والتكيف مع الأحوال المعيشية في دولة اليابان، يتعين على المتقدم أن يقدم شهادة صحية موقعه من قبل طبيب لتبين أن الراغب في الحصول على المنحة يمتع بالظروف الصحية وكذلك العقلية السليمة ويتمتع بصحة جسدية ونفسية جيدة.

أما من حيث الشروط المالية لمنحة التعليمية من قبل الحكومة اليابانية سوف يقوم الجانب الياباني بتقديم بدل مالي بقيمة مائة وثلاثة وأربعين ين ياباني شهرياً، بالإضافة إلى الحصول على مبلغ ألفين أو ثلاثة آلاف ين شهرياً في حالة عمل أبحاث علمية في مجال معين.

وأعلنت الحكومة اليابانية عن تحملها لجميع تكاليف الرسوم الدراسية المتمثلة في امتحانات القبول وكذلك امتحانات الالتحاق بالجامعات اليابانية، أما بالنسبة إلى الانتقالات داخل اليابان فقد تم تخصيص تذكرة سفر بالطائرة بالدرجة الاقتصادية عودة وذهاباً على دولة اليابان، وفي حالة عدم عودة المتقدم للمنحة في الميعاد المحدد بعد الانتهاء من المنحة لن يتم دفع نفقات العودة.

وأعلنت الحكومة اليابانية أن بالنسبة إلى محل الإقامة فسوف يكون أما في بيوت الطلاب الأجانب أو في قاعات خاصة أو منازل مخصصة للسكن أو الوحدات السكنية التي تقوم الجامعة اليابانية بتوفيرها، بينما يتحمل المتقدم نفقات الانتقالات الداخلية داخل حدود اليابان، وكذلك ضرائب المطارات والرسوم إلى جانب دفع الضرائب الخاصة بالسفر وأي تأمينات خاصة برحلات الطيران الجوية والتأمين ضد الحوادث.

ومن الأفضل أن يحضر المتقدم للحصول على المنحة التعليمية التدريبية المقدمة من الحكومة اليابانية مبلغ ألفين دولار أمريكي من أجل العمل على تغطية جميع الاحتياجات المالية الضرورية داخل الدولة اليابانية، حيث أنه سوف يتم العمل على دفع مصاريف المنحة التدريبية عقب وصول المتدرب مباشرة، ولن تتحمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي أعباء مالية.

وفي حالة وقوع الاختيار على المعلمين المصريين سيكون عليهم التوجه مباشرة إلى السفارة اليابانية بالقاهرة واستكمال جميع الأوراق اللازمة من قبل الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والوافدين بديوان عان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإدارة المنح و الاجازات الدراسية وتقديم جميع الأوراق تكون معتمدة رسمياً ومختومة بختم الدولة.

والعمل على استكمال استمارة بيانات المرشح، وتقديم صحيفة الأحوال الجنائية بتاريخ حديث، وموافقة وخطاب الترشيح معتمد من جامعة العمل والتوجيه المختص للالتحاق للاستفادة من المنحة التدريبية التعليمية، وكذلك تقديم إفادة بموقف المرشح من البعثات التدريبية وصورة طبق الأصل من شهادة المؤهل الدراسي الأصلية الحالة عليها المرشح.

أقرا المزيد “التعليم” تشكل لجنة جديدة لاختيار معلمي وطلاب المدارس اليابانية المصرية