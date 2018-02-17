“المجلس الأعلى للجامعات” يعلن عن نظام دراسي جديد بكليات الطب المصرية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية الدكتور “حسين خالد” حيث أعلن إن القانون الجديد للتأمين الصحي سوف تكون ممول للعملية الصحية في جمهورية مصر العربية والعمل على تسهيل علمية الإنفاق على جميع أقسام المستشفيات الطبية.

وأكد الدكتور حسين خالد على ضرورة العمل على تنمية الكوادر الطبية وتأهيل الأطباء على مستوى عالي من الكفاءة البشرية، عن طريق زيادة مدة التدريب إلى جانب حذف المكرر من المواد الدراسية بكليات الطب المصرية.

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وأضاف الدكتور خالد حسين أن لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات أنه كانت تتبع نظام طبي انجليزي في كليات الطب منذ عام 1911، والذي كان يعتمد على نظام دراسة تتضمن ست سنوات وعام تدريب.

وأشار الدكتور خالد حسين أن هناك نظام دراسة جديد في جميع كليات طب جمهورية مصر العربية سوف يتم تحول مدة الدراسة في كليات الطب إلى خمس سنوات فقط وسنتين تدريب من أجل العمل على تدريب الكوادر الطبية والأطباء بطريقة أكثر كفاءة.

وأكد الدكتور حسين خالد أن هذا النظام الجديد سوف يتم تطبيق نظام متكامل لجميع التخصصات الطبية أثناء مدة الدراسة مع العمل على حذف جميع المقررات المتكررة في مناهج كلية الطب والعمل على الاهتمام بشكل أكثر على الأطباء ليصبحوا مؤهلين لممارسة مهنة الطب في الحياة الفعلية وبالتالي سوف ينعكس هذا على الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية.

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