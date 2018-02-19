بشري لطلاب التعليم الأساسي بمرحلتيه حذف أجزاء بالمناهج التعليمية

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تابع موقع مصر 365 الأمر الصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بتكليف المسؤولين في الوزارة بدراسة إمكانية تخفيف أجزاء من المناهج التعليمية المقرر خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2017/ 2018، على طلاب مرحلة التعليم الأساسي بمرحلتيه التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي في إطار المستجدات الطارئة والمعطيات السابقة.

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإعلامي “أحمد خيري” أن هذا الأمر الصادر عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل العمل على تطوير المناهج التعليمية، من خلال التحديثات والعمل على تخفيف بعض من أجزاء المنهج من أجل التركيز على مهارات الاستيعاب والفهم والتطبيق، والعمل على تنمية مهارات التحليل إلى جانب العمل على تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب والعمل على حل العديد من المشكلات لدى أبنائها من الطلاب بعيداً كل البعد عن التلقين والحفظ.

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كما أعلن رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا السيد حجازي أنه في ضوء توجيهات السيد الوزير الدكتور طارق شوقي تم عقد اجتماع بشكل طارئ مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية من أجل العمل على دراسة وبحث مدى إمكانية العمل على تخفيف بعض من أجزاء المناهج الدراسية عن كاهل الطالب المصري في التعليم الأساسي، بما لا يخل بأهم القضايا المتضمنة للمناهج الدراسية والأهداف العامة وكذلك الأهداف الخاصة بما يضمن العمل على تحقيق نواتج التعليم المطلوبة ولا تؤثر بالسلب على التتابع المهجي.

وقد أسفر الاجتماع عن الموافقة على تخفيف أجزاء من المناهج الدراسية لطلاب مرحلة التعليم الأساسي وتخصيصها من أجل الاطلاع والقراءة فقط وعدم تضمينها في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

كام سيقوم مديري عموم تنمية المواد الدراسية بالعمل على إرسال نشرة بالأجزاء الدراسية التي تم تحذفها من المناهج الدراسية تخصيصها فقط للاطلاع والقراءة على جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية اعتباراً من الغد الموافق الاثنين التاسع عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 ليتم توزيعها على المدارس.

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