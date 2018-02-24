الرئيس السيسى يوافق على نظام التعليم الجديد المقرر تطبيقه سبتمبر المقبل

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صرح الدكتور “طارق شوقي” والذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق على نظام التعليم الجديد والذي من المقرر أن يتم العمل به في بداية العام الدراسي الجديد سبتمبر 2018، وهذا النظام من شأنه الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة.

كما أشار “شوقي: على أهمية دور الآباء والمؤسسات المختلفة، وأن الأسرة لابد أن تسعي لتوعية الأطفال، وأن تتكاتف جميع المؤسسات حتى نصنع نظام التعليم الجديد.

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وجاء هذا خلال اجتماع الوزير في إطلاق مبادرة “عينك فى عنينا” ، هذا وبمشاركة كلاً من وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صناع الخير، ومن أهم أهداف هذه المبادرة الوصول إلى أكثر من 100 ألف مواطن خلال هذا العام، ومساعدتهم بأكثر من 20 ألف نظارة طبية، بالإضافة إلى إجراء بعض العمليات الجراحية للمصابين بالعمى، وهذا المرض يعد من أخطر الأمراض الصحية الموجودة في مصر.

وجدير بالذكر أن نظام التعليم الجديد، يسمح بإعطاء دورات تدريبية للطالبات في المرحلة الثانوية من التعليم، لتوعيتهم عن نمو العقل البشري.

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كما أضاف “شوقي” أن إنجاب الأطفال تعد مسئولية كبيرة، ويجب على الآباء أن تعمل على توعية أنفسهم قبل هذه الخطوة، وأن وزارة التربية والتعليم تسعى في الوقت الحالي على مشروع التغذية المدرسية حتى يكون الوضع أفضل مما سبق، وأن الوزارة هدفها الأول هو صحة الطلاب حتى يصبحوا في أحسن صحة، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق على جميع المشروعات التي تساعد في دعم مشروع التعليم الجديد فى سبتمبر القادم، مؤكداً على ضرورة تكاتف أجهزة الدولة للعمل على إنجاح هذا المشروع الذي يخدم رفعة الوطن وازدهاره بين الدول، وأكد في حديثه قائلاً:” إننا لا نستطيع العمل وحدنا، ولابد من العمل الجماعي، ولابد من الجميع يساند بعضهم البعض” .