تعرف على شروط منح الماجستير والدكتوراه بروسيا براتب 6000 روبل

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تابع موقع مصر 365 تلقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار تقريراً حول المنح المقدمة إلى الدول المصرية من قبل الدولة الروسية خلال العام الدراسي 2018/ 2019 من أجل الحصول على درجة الماجستير و البكالوريوس والدكتوراه في جميع التخصصات.

وأعلن التقرير عن المنح الدراسية أن آخر موعد لتقديم المستندات الرسمية من أجل الحصول على تلك المنح هو العاشر من شهر مارس الجاري لعام 2018، وسوف يتم التسجيل للحصول على المنحة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للجانب الروسي بالضغط هنا.

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أما بالنسبة إلى تقديم المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة للحصول على المنحة فيتم عن طريق تقديمها إلى “الإدارة العامة للبعثات” يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجاري لعام 2018، ومن شروط الحصول على المنحة الدراسية هو أن يكون المتقدم للحصول على المنحة الدراسية مصري الجنسية، بالإضافة إلى عدم تحمل البعثة الدراسية أي نفقات من أجل الحصول على الماجستير والبكالوريوس.

وأعلن التقرير أن من شروط الحصول على منحة الدكتوراه أن يكون المتقدم من معاوني أعضاء هيئة التدريس في أحد المعاهد أو الجامعات أو الهيئات أو المراكز البحثية المصرية، وإلا يزيد سنه عن اثنين وثلاثين عاماً في الأول من شهر سبتمبر القادم لعام 2018، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين، وإلا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على تسجيل للدكتوراه أكثر من عام ونصف في أول شهر سبتمبر القادم.

ومن الشروط أيضا للحصول على منحة الدكتوراه أن يتجاوز المتقدم إليها سبعة وستين درجة في IBT أو 5,5 درجة في اختبار IELTS، وأوضح التقرير أيضا الذي تم تقديمه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن التزام الجانب الروسي براتب شهري لطلبة الدكتوراه بمقدار 6000 روبل، والإعفاء من كافة مصروفات التسجيل والمصروفات الدراسية إلا في بعض التخصصات والمجالات ومنها “الموسيقى والفنون” ولا تتضمن المنحة نفقات السفر “العودة والذهاب”.

أما بالنسبة على الجانب المصري المتمثلة في “الإدارة العامة للبعثات” التابعة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فلا تتحمل أي نفقات للأسرة تبعاً لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بينما يتحمل استكمال قيمة المنحة المقدمة من الدولة الروسية لمرشحي الدكتوراه تبعاً لبروتوكول التعاون.

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