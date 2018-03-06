“التربية والتعليم” تعلن 3 أيام أجازة رسمية تعرف على السبب

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تابع موقع مصر 365 الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة المصرية خلال الفترة الراهنة تمهيداً لبدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسة المصرية المقرر إجراؤها خلال شهر مارس الجاري لعام 2018 في أغلب المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية كمقار للجان الانتخابية.

وبناء على ذلك فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدكتور طارق شوقي قد اتخذ قرار باحتساب الأيام التي سوف يتم فيها إجراء انتخابات الرئاسة المصرية والتي سوف تبدأ اعتباراً من يوم السادس والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 إلى الثامن والعشرين من الشهر الجاري إجازة رسمية لجميع الطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية ولمدة ثلاثة أيام.

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وقد أعلن المتحدث الإعلامي الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني “أحمد خيري” بأن قد تم إصدار قرار وزاري من قبل الدكتور طارق شوقي باعتبار أيام إجراء انتخابات الرئاسة المصرية إجازة رسمية، وقد جاءت تلك الإجازة المقررة لمدة ثلاثة أيام تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب والمعلمين للمشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018.

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