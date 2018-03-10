التربية والتعليم: توزيع الوجبة المدرسية على رياض الأطفال والابتدائي فقط

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإعلامي “أحمد خيري” حيث أكد أن الوجبة المدرسية سوف يتم توزيعها على مراحل معينة من التعليم وهي مرحلة رياض الأطفال، ومرحلة التعليم الابتدائي فقط في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أحمد خيري أن هذا القرار جاء بناء على القرار الصادر عن السيد رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي ومجلس الوزراء المصري، وأعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي صادر عنه اليوم على جميع التفاصيل المتعلقة بالوجبة المدرسية.

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وقد جاء في البيان النص التالي “ليس هناك أية مشاكل في عمليات التوزيع أو النقص أو التخزين في الوجبات المدرسية”، وأكد على إجراء مراجعة دقيقة لكل “منظومة التغذية المدرسية” إلى جانب مراجعة المناقصات التي تقدمت بها الشركات من أجل التعاقد والتخزين وجميع الأمور الخاصة بالتغذية المدرسية.

وأوضح أحمد خيري أن الوجبة المدرسية بالنسبة إلى مرحلة رياض الأطفال سوف تكون موحدة إلى جميع الطلاب في محافظات الدولة المصرية، وأضاف أن الوجبة المدرسية بالنسبة إلى طلاب مرحلة التعليم الابتدائي فسوف تتنوع تركيبة الوجبة على حسب الموارد المالية لكل محافظة على أن تكون الوجبة من فطيرة وبسكوت، أو الباتية وحلاوة طحينية تبعاً لمراجعات وشروط الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد على توزيع خطابات موجه إلى كل مديرية من مديريات التربية والتعليم إلى إجراءات البدء في عملية توزيع الوجبات المدرسية، وأكد أنه قد تم عقد اجتماع مطول اليوم مع وزير التربية والتعليم والدكتور “طارق شوقي” وإلى جميع الجهات المعنية بالأمر.

وأكد طارق شوقي على توزيع الوجبات المدرسية على كل محافظات الدولة المصرية وعلى طلاب مرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي، وأكد على عدم صحة ما تم نشره في بعض المواقع الإخبارية حول وجود أزمات في عمليات توزيع الوجبات في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.

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