جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للمراحل المختلفة بمحافظة بنى سويف

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كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف عن جداول امتحانات الترم الثاني لــ“نهاية العام” الدراسي 2017/2018، وذلك أثناء المراحل الدراسية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وهى ما كان ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور للوقوف على المواعيد الرسمية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي وكذلك المراحل الأخرى وتحديد الموعد الرسمي لبدء الامتحانات بالإضافة للتعليم الخاص والعام العربي ومدارس اللغات .

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وأعلنت المديرية عن جداول امتحانات المرحلة الابتدائية بداية من الصف الأول الابتدائي إلي الصف السادس ومن المفترض أن تبدأ امتحانات المراحل الدراسية على النحو التالى :-

الصف الأول الابتدائي من المنتظر أن تبدأ الامتحانات يوم الاثنين 23/4/2018 والثلاثاء 24/4/2018 علي أن تكون الاختبارات شفوية فقط .

الصف الثاني والثالث الابتدائي من المنتظر أن تبدأ الامتحانات يومي الإثنين 23/4/2018 والثلاثاء 24/4/2018 .

الصفين الرابع والخامس الابتدائي ستبدأ الامتحانات بداية من يوم الخميس 26/4/2018 وذلك إلي يوم الأحد 29/4/2018 .

الصف السادس الابتدائي تبدأ الامتحانات من يوم الإثنين 30/4/2018 وحتي يوم الخميس 3/5/2018 .

جدول امتحانات الترم الثاني 2017/2018 للمرحلة الإعدادية . وتم تحديد مواعيد بدء امتحانات النقل وأيضاً المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية ومن المنتظر أن تبدأ امتحانات النقل “الصف الأول والثاني الإعدادي” يوم السبت 5/5/2018 وتستمر حتي يوم الأربعاء 9/5/2018 ، ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي “الثالث الإعدادي” يوم السبت 12/5/2018 وذلك إلي يوم الأربعاء 16/5/2018 .

جدول امتحانات المرحلة الثانوية اخر العام 2018 .

يستهل طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2017/2018 يوم الأربعاء الموافق 2 مارس 2018 ويستمر لمدة ثمانية أيام وذلك حتى يوم الخميس 10 مارس 2018 .

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