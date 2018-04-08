جدول امتحانات الثانوية العامة بعد التعديل للعام الدراسي 2017/2018

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صرح المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الأستاذ أحمد خيري بأنه قد تم الانتهاء من جدول امتحانات الثانوية العامة، بعد أن اعتمده وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي” حيث اعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/2018 وجاء تغيير الجدول الذي قد تم الإعلان عنه في الفترة الماضية بذلك الجدول بسبب عدم رضاء الطلاب، وإثارة الكثير من المشاكل حول الجدول، حيث أضاف الأستاذ أحمد خيري المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم خلال تصريحاته بأنه قد تم تغيير الجدول مراعاة للطالب حيث تم وضع جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل في اجتماع حضره كبار أساتذة وزارة التربية والتعليم وبعض من رؤساء الأقسام للمناقشة حول وضع جدول امتحانات يناسب طالب الثانوية العامة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2018 :

وسوف نستعرض عليكم متابعي موقع مصر 365 جدول امتحانات الثانوية العامة بعد التعديل “النهائي” حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 3 يونيو 2018، وتنتهي 1 يوليو 2018.

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وأضاف المتحدث الإعلامي بأن هذا العام الوزارة تستعد على أكمل وجه، وتعمل جاهدةً على عدم تكرار أخطاء العام الماضي بينما صرح مدير عام الامتحانات بأنه لن يكون هناك رسوم تُفرض على الطالب، للدخول للامتحانات، وان هذه الاخبار ليس لها اي صحة.

جدول امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين :

واليكم الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة للمكفوفين للعام الدراسي 2017/2018.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أكدت أن امتحانات العام الدراسي الحالي سوف تكون بنفس نظام العام الدراسي الماضي، أي أن الامتحانات سوف تكون بنظام “البوكليت” ومن المعروف بأن نظام البوكليت قد تم تطبيقه لأول مرة العام الماضي في محاولة من الوزارة لمنع الغش والقضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات.

وفي سياق آخر، قامت وزارة التربية والتعليم بطرح نماذج تجريبية استرشادية لنظام بوكليت الثانوية العامة وطرحت الوزارة نماذج لجميع مواد الثانوية العامة على موقع وزراة التربية والتعليم