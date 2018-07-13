جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2018 أدبي وعلمي: مواعيد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

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جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2018 أدبي وعلمي نقدمه لكم، حيث ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2018 أمس الخميس الموافق 12 يوليو 2018، وسجلت النتيجة نسبة نجاح بقيمة 74%، ما يعني أنه يوجد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة لديهم دور ثاني، ونقدم لكم من خلال هذا المقال جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2018، للاستعداد لتجاوز الامتحانات والدخول إلى عالم الجامعات.

وكان المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الأستاذ “أحمد خيري” قد صرح بأنه قد تم الانتهاء من جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، بعد أن اعتمده وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي” حيث اعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/2018 وجاء تغيير الجدول الذي قد تم الإعلان عنه في الفترة الماضية بذلك الجدول بسبب عدم رضاء الطلاب، وإثارة الكثير من المشاكل حول الجدول، حيث أضاف الأستاذ أحمد خيري المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم خلال تصريحاته بأنه قد تم تغيير الجدول مراعاة للطالب حيث تم وضع جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل في اجتماع حضره كبار أساتذة وزارة التربية والتعليم وبعض من رؤساء الأقسام للمناقشة حول وضع جدول امتحانات يناسب طالب الثانوية العامة.

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جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2018

عقد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، صباح أمس الخميس ، مؤتمرا صحفيا ، أعلن خلاله أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، حيث جاءت نسبة النجاح ، بأكثر من 74% .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2018 ، الذي اقترحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، والذي لم تعتمده الوزارة ، بشكل نهائي حتى اللحظة ، والجدول كالتالي :

أول أيام امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، يوم السبت الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018 .

امتحان اللغة العربية ، الزمن 3 ساعات ، من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا . امتحان التربية الدينية ، الزمن ساعة ونصف الساعة ، من الثانية عشرة والنصف ظهرا ، حتى الثانية ظهرا .

ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني ، يوم الأحد الموافق 13 أغسطس من العام الحالي 2018 .

امتحان اللغة الأجنبية الأولى ، الزمن 3 ساعات ، من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا .

ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني ، يوم الإثنين الموافق 14 يوليو من العام الحالي 2018 .

امتحان التربية الوطنية ، الزمن ساعة ونصف ، من التاسعة صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا . امتحان الاحصاء ، الزمن ساعة ونصف ، من الحادية عشرة صباحا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا .

رابع أيام امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني ، يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس من العام الحالي 2018 .

امتحان الفيزياء ، الزمن 3 ساعات ، من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا . امتحان علم النفس والاجتماع ، الزمن 3 ساعات ، من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا .

خامس أيام امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني ، يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس من العام الحالي 2018 .

امتحان الكيمياء ، الزمن 3 ساعات ، من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا . امتحان الفلسفة والمنطق ، الزمن 3 ساعات من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا .

سادس أيام امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني ، يوم الخميس الموافق 17 أغسطس من العام الحالي 2018 .

امتحان الرياضيات البحتة « التفاضل والتكامل » ، الزمن ساعتين ، من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة ظهرا .

سابع أيام امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني ، يوم السبت الموافق 19 أغسطس من العام الحالي 2018 .

امتحان الأحياء ، الزمن 3 ساعات ، من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا . امتحان الجغرافيا ، الزمن 3 ساعات ، من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا . امتحان الرياضيات التطبيقية « استاتيكا » ، الزمن ساعتين ، من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة ظهرا .

ثامن أيام امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني ، يوم الأحد 20 أغسطس من العام الحالي 2018 .

امتحان اللغة الإنجليزية الثانية ، الزمن ساعتين ، من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة ظهرا . امتحان الاقتصاد ، الزمن ساعة ونصف الساعة ، من الحادية عشرة صباحا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا .

تاسع أيام امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني ، يوم الإثنين الموافق 21 أغسطس من العام الحالي 2018 .

امتحان الرياضيات التطبيقية « ديناميكا » ، الزمن ساعتين ، من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة صباحا .

عاشر أيام امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني ، يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس من العام الحالي 2018 .

امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية ، الزمن 3 ساعات من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا . امتحان التاريخ ، الزمن 3 ساعات ، من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة صباحا . امتحان الرياضيات البحتة « جبر وهندسة فراغية » ، الزمن ساعتين ، من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة صباحا .

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2018.

وأضاف المتحدث الإعلامي بأن هذا العام الوزارة تستعد على أكمل وجه، وتعمل جاهدةً على عدم تكرار أخطاء العام الماضي بينما صرح مدير عام الامتحانات بأنه لن يكون هناك رسوم تُفرض على الطالب، للدخول للامتحانات، وان هذه الاخبار ليس لها اي صحة.

جدول الثانوية العامة للمكفوفين 2018

واليكم الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة للمكفوفين للعام الدراسي 2017/2018.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2018

الجدول التالي يوضح مواعيد امتحانات الثانوية العامة ومواعيد امتحانات الدبلومات الفنية نظام 3 و 5 سنوات، ومواعيد امتحانات دبلومة الخط العربي والتذهيب ومواعيد امتحانات دبلومة الثانوي الفني للصم.

السنة الدراسية 2018-2017 موعد امتحانات الدور الأول

موعد امتحانات الدور الثاني

موعد امتحانات الثانوية العامة 3 يونيو 2018 11 أغسطس 2018 موعد امتحانات الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 19 مايو 2018 28 يوليو 2018 موعد امتحانات الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات 19 مايو 2018 28 يوليو 2018 موعد امتحانات دبلومة الخط العربي والتذهيب 19 مايو 2018 28 يوليو 2018 موعد امتحانات دبلومة الثانوي الفني للصم

19 مايو 2018 28 يوليو 2018

يذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أكدت أن امتحانات العام الدراسي الحالي سوف تكون بنفس نظام العام الدراسي الماضي، أي أن الامتحانات سوف تكون بنظام “البوكليت” ومن المعروف بأن نظام البوكليت قد تم تطبيقه لأول مرة العام الماضي في محاولة من الوزارة لمنع الغش والقضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات.

وفي سياق آخر، قامت وزارة التربية والتعليم بطرح نماذج تجريبية استرشادية لنظام بوكليت الثانوية العامة وطرحت الوزارة نماذج لجميع مواد الثانوية العامة على موقع وزراة التربية والتعليم