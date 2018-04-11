ننشر النموذج الثاني الاسترشادي للتدريب على بوكليت الثانوية العامة

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم عن إتاحة “النموذج الثاني الاسترشادي لامتحانات الثانوية العامة” عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة.

وقد أعلن رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي في تصريح أعلن فيه التالي “إن النموذج التدريبي الاسترشادي متاح على الرابط الإلكتروني بالضغط هنا.

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وأن النموذج الثاني الاسترشادي تم إعداده في ضوء مواصفات الورقة الامتحانية التي يتم إعدادها من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، من حيث عدد الأسئلة وأنواعها بكل مادة”.

وقد وجه رسالة إلى جميع طالبات وطلاب المرحلة الثانوية وحثهم على ضرورة التدريب على حل أسئلة الامتحانات في النموذج الثاني والذي تم رفعه عبر موقع الوزارة الإلكتروني لجميع المواد الدراسية تبعاً لكل شعبة من شعب المرحلة الثانوية.

وأكد أن النموذج الثاني الاسترشادي يعد تدريب يؤهل الطلاب إلى خوض الاختبارات في الدور الأول وتمنى للجميع التفوق والنجاح خلال امتحانات هذا العالم الدراسي.

ويجدر هنا الإشارة أن امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، على أن يتم اعتبار يوم الأحد القادم الموافق الثالث من شهر يونيو لعام 2018، وتستمر فترة الامتحانات إلى يوم الأحد القادم الموافق الأول من شهر يوليو القادم.

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