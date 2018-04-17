شوقي: حفظ أسئلة امتحانات المرحلة الثانوية بإحدى الجهات السيادية لمنع التسريب

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي حيث أعلن أن النظام الجديد المعدل لمرحلة التعليم الثانوي يعتمد على فكرة جديدة ومنها بنك الأسئلة.

وأكد الوزير على حفظ الأسئلة بشكل إلكتروني في أحد الجهات السياسية في الدولة المصرية من أجل منع تسريب امتحانات المرحلة الثانوية، وأضاف الدكتور طارق شوقي قائلاً “إن التعليم من خلال الإنترنت سوف يكون شيقاً وممتعاً بالنسبة للجيل الحالي”.

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وأضاف “بنحاول أن الاستمتاع بالمذاكرة يصل إلى عشرين أو ثلاثين في المئة”، وأكد أن الهدف من تحويل التعليم داخل الدولة المصرية إلى تعليم إلكتروني هو تغيير لطريقة تحضير المناهج الدراسية من أجل فهم المواد العلمية بطريقة تعد مختلفة مما يعود بالنهاية بالنفع على الطلاب في مرحلة التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي من أجل إدراك الاختلاف من ناحية الفهم.

وتابع وزير التربية و التعليم والتعليم الفني قائلاً “لازم كلنا نشترك في تغيير التعليم لأنه يهم مصر كلها، لأنه لا يتمنى أحد لأولاده غير الأفضل”، وأضاف أن المعلمين يعدون جزء رئيسي في منظومة التعليم الجديدة.

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