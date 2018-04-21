وزير التعليم العالي يحسم الجدل حول تغيير نظام القبول بالجامعات “التنسيق”

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أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي “الدكتور خالد عبدالغفار”، أنه لا نية لتغيير نظام القبول بالجامعات في السنتين الحالية والمقبلة، وأشار الوزير إلى أن قوانين وقواعد التنسيق ستظل كما هي خلال السنتين المقبلتين على الأقل، وأعلن البدء في تغيير كافة المناهج إلى مناهج إلكترونية لتتناسب مع نظام الثانوية العامة الجديد.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال تصريحاته الصحفية بعد اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات اليوم، أن هناك شيئًا واحدًا يشغل المجلس الاعلى للجامعات، وهو التغيير من المناهج والعمل على تحويلها إلى مناهج إلكترونية، دون التطرق للتغيير من نظام قبول الجامعات.

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وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات يبذل جهدهاً كبيراً للبحث عن الطرق التعليمية الجيدة لتطبيقها داخل الجامعات قبل التنسيق، ونفى أي حديث عن إلغاء مكتب التنسيق أو تغيير نظام القبول للجامعات.