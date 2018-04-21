عبدالغفار: الجامعات مستعدة لإجراء امتحانات نهاية العامة

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تابع موقع مصر 365 تأكيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار حيث أعلن على ضرورة التزام الجامعات بأجندة العام الدراسي التي تسير تبعاً للخريطة الزمنية والتي تم الإعلان عنها مسبقاً من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وأعلن عن استعدادات الجامعات من أجل إجراءات امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، وأوضح أن جداول الامتحانات سوف يتم الإعلان عنها إلى الطلاب في وقت مبكر من أجل اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة من أجل الاستعداد إلى خوض اختبارات نهاية العام.

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وقد قدم الدكتور خالد عبدالغفار خلال ترؤسه إلى اجتماع “المجلس الأعلى للجامعات” التهنئة إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي على فوزه في انتخابات الرئاسة والحصول على فترة رئاسة ثانية.

وأكد على دعم المجلس الأعلى للجامعات للقيادة السياسية وكذلك الشرطة والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب والتطرف، وقد توجه بالشكر إلى رؤساء الجامعات على جهودهم المبذولة من أجل تفعيل مشاركة جميع الجامعات المصرية في المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية.

وعبر الوزير على إشادته بدور رؤساء الجامعات الذي يعد إيجابي في العمل على تطوير “معهد إعداد القادة” القائم في حلون والذي قد تم افتتاحه خلال الأسبوع السابق من أجل فتح الباب أمام مشاركة طلاب الجامعات بصورة إيجابية ليعود المعهد إلى سابق عهده لتخريج العديد من القيادات إلى المجتمع المصري.

كما وجه الوزير الشكر إلى كلا من رئيس جامعة بيروت الدكتور عمرو العدوي وإلى رئيس جامعة الإسكندرية بسبب عودة التعاون بين الجامعتين من جديد.

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