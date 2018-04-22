الأعلى للأزهر يعلن عن قرارات هامة بخصوص العام الدراسي الجديد

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أصدر المجلس الأعلى للأزهر عدة قرارات هامة ومنها إقامة كليتين يتم تخصيصهم للبنات ليتم إقامة كلية للصيدلة والأخرى للطب في فرع جامعة الأزهر القائمة في محافظة أسيوط.

كما وافق المجلس الأعلى للأزهر بحسب البيان الذي تم إصداره اليوم الموافق الأحد عن تحويل “شعبة التربية” التابعة لكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة في جامعة الأزهر إلى “كلية التربية للبنات” على أن يتم إصدار شهادات الطالبات خلال هذا العام بإسم الكلية ويتم تطبيق لوائح كلية التربية بنين القاهرة في جامعة الأزهر عليها.

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كما تم تغيير مسمى “وحدة السمعيات” التابعة لقسم الأذن والأنف والحنجرة لتصبح تحت مسمى “وحدة طب السمع والإتزان” وذلك على الدرجات العلمية التالية “دكتوراه، و ماجستير، ودبلوم” في كليات الطب بنات وبنين التابعة إلى جامعة الأزهر.

كما أعلن المجلس الأعلى للأزهر عن موافقته على إقامة قسم اللغة اليابانية بمرحلة الإجازة العالية في “كلية اللغات والترجمة بالقاهرة” التابعة لجامعة الأزهر، وقد تم اعتماد الخطة الدراسية، وأضاف البيان أن الدراسة سوف تبدأ في العالم الجامعي 2018/ 2019 حيث تم الموافقة من حيث المبدأ على أن تبدأ جميع إجراءات إقامة قسم “اللغة البرتغالية” بمرحلة الإجازة العالية في كلية اللغات والترجمة بالقاهرة التابعة إلى جامعة الأزهر.

كما تم الإعلان على الموافقة من حيث المبدأ على افتتاح “شعبة رياض الأطفال التابعة إلى كلية التربية بنات” القائمة في محافظة أسيوط، على أن يبدأ عرض الخطة الدراسية المرفقة إلى الجلسة القادمة من أجل النظر على المصادقة اعتباراً من العام الجامعي الجديد 2018/ 2019.

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