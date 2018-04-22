وزير التعليم العالي: غياب ثقافة الجودة السبب الأساسي لمشاكل التعليم

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تابع موقع مصر 365 تأكيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار على أن “الهيئة القومية لضمان جودة التعليم” سوف توقع اتفاقية في مجال التعاون المشترك مع “مجلس اعتماد التعليم العالي” التابع لأمريكا بحضور رئيس هيئة الجودة بألمانيا، ورئيس هيئة الجودة في بريطانيا من أجل العمل على مواكبة التعليم العالمي.

وجاءت تلك التصريحات خلال كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال فعاليات المؤتمر الخامس لضمان جودة التعليم، حيث أعلن قائلاً “إن الجودة هي أصل الأزمة، وأصل المشكلة، وغياب ثقافة الجودة هو الذي أدى إلى المشاكل خاصة في المنظومة التعليمية، ولدينا أمل أن يكون هناك استشعار أهمية دور هيئة ضمان جودة التعليم لتطوير التعليم في جمهورية مصر العربية”.

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وأشار قائلاً “تعاونا مع الهيئة بشكل كبير، حيث حصلت مائة وأربعين كلية على الاعتماد”، كما قامت الهيئة أيضا خلال العام السابق فقط بزيارة ومراجعة تسعين كلية، وأكد “نطمح في الأكثر خلال السنوات القادمة”.

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