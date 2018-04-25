التعليم: لا داعي للجدال حول نظام التعليم الجديد.. ومهمتنا شاقة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي حيث أعلن قائلاً “لقد أسهبنا في شرح الكثير بخصوص ملامح نظام التعليم الجديد، ونعمل ليلًا نهارًا لإتمام مهمتنا الشاقة”.

وأشار في تصريحات قد تم نشرها عبر أدعم الدكتور طارق شوقي عبر تطبيق “واتساب” النص التالي” أرجو ألا تستمعوا إلا لما تعلنه الوزارة بشكل رسمي بخصوص المنظومة التعليمية الجديدة”.

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كما أكد الوزير على أن الوزارة سوف تقوم بالإعلان عن جميع التفاصيل أول بأول، وقد أشار قائلاً ” لا داعي للجدل اللانهائي، لأننا فعلا لا نجد الوقت اللازم للعمل من كثرة التساؤلات والاعتراضات، ولابد أن يعلم الجميع أن بناء نظام تعليم متكامل به مناهج وتقييم وأنشطة لـ 14 صفًا دراسيًا ليس شيئًا هينًا يمكن القيام به في أسابيع قليلة مثلما يعتقد البعض، فالمهمة شاقة”.

وأكد الدكتور طارق شوقي على أن المنظومة التعليمية الجديدة سوف يتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر القادم، وأوضح أن من يقوم بتمثيل الوزارة بصفة رسمية في الحديث عن جميع التفاصيل والتطورات هو المتحدث الرسمي باسم الوزارة الإعلامي أحمد خيري وهو وقيادات الوزارة.

وناشد الوزير جموع الجماهير المصرية إلا يستمعوا إلى أي معلومات يتم الإعلان عنها من قبل أي شخص خارج الدائرة الرسمية التابعة للوزارة، وأكد أن الوزارة سوف تعلن عبر موقعها الجديد عن تلقي جميع الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالمنظومة التعليمية الجديدة والعمل على تقديم إجابات لها.

وأضاف الوزير ” أتمنى أن تكون الصورة واضحة، وأن يعلم الجميع أن البناء يحتاج لوقت وهدوء وطاقة إيجابية وتعاون بين الجميع، وأننا لا نستطيع أن نترك ما نعمل عليه ونرد على جميع المواقع وعلى كل شخص على حدة”.

كما أضاف ” سوف نعلن مواعيد محددة للمعلمين والقيادات لتنظيم العمل وتبادل الرأي والرد على أي تساؤلات”، وأضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تعد المكان اللائق والصحيح لإثارة تلك النقاشات.

كما قام الوزير بتوجيه رسالة هامة إلى جميع معلمي جمهورية مصر العربية حيث أعلن قائلاً “المعلم على رأسنا من فوق وفي قلب التطوير من جميع النواحي، وأرجو من المعلمين أن يعلموا أنهم في صميم العمل الجاري الذي تجهز له الوزارة حالياً من خلال تطوير المنظومة التعليمية، وأن القادم سوف يكون أفضل إلى الجميع”.

وقد أكد الدكتور طارق شوقي على إعداد برامج خاصة إلى المعلمين وتدريبهم على المنظومة التعليمية الجديدة، وأكد على أن الوزارة سوف تقوم بالتواصل مع المعلمين وجميع المسؤولين في الوزارة خلال الأيام القليلة القادمة على أن يتم تحديد الأدوار بكل دقة بالإضافة إلى الإعلان عن جداول التدريب المختلفة.

وأكد قائلاً ” ليس هناك في النظام التعليمي الجديد ما يقتضي إثارة الجدل في هذا التوقيت، فقد شرحنا الأفكار العامة للمنظومة الجديدة جيدًا”، وأشار أن المنظومة التعليمية الجديدة قد اكتملت بالفعل.

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