مسؤولة مركز المناهج: التعليم التلقيني سوف يتم إلغاؤه من المنظومة التعليمية الجديدة

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تابع موقع مصر 365 إعلان مدير مركز تطوير المناهج الدكتورة نوال شلبي عن دور مركز “تطوير المناهج والمواد التعليمية” من أجل العمل على تحقيق حلم تطوير منظومة التعليم المصري والعمل على تطوير المناهج من أجل التحول من التقليدي إلى تطبيق المواصفات العالمية في التعليم، ومن أجل أن يصبح المتعلم قادراً على المنافسة في المنظومة التعليمية العالمية.

وقد أضافت نوال شلبي في بيان رسمي تم صدوره اليوم أنه قد تم دراسة كل المعوقات والتحديات والعمل على تسخير جميع المناهج من أجل تحويلها إلى مناهج متعددة التخصصات من خلال دراسة تلك الموضوعات الكبرى والعمل على دمجها مع المهارات الحياتية.

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وقد أضافت إن ملامح مناهج المنظومة الجديدة تتمثل في تحويل المناهج إلى الاهتمام الأكبر بالمعرفة والتأكيد على مهارات النشء، ومنها المناهج السطحية إلى الفهم العميق الواسع، ومن التحول التلقيني إلى التعليم القائم على نشاط المتعلم.

وأوضحت أن العمل على تنمية المهارات الحياتية في المناهج الدراسية، وتهدف المنظومة التعليمية الجديدة إلى الحد من الفاصل بين ما يتعلمه الطالب وبين ما يقوم بتطبيقه خارج المدرسة والعمل على تحفيز التفكير الإبداعي والناقد إلى الطلاب والعمل على حل مشاكلهم، وقد أكد أن المنظومة التعليمية الجديدة قد هدفت إلى تنظيم المهارات الحياتية في المناهج الدراسة تبعاً للأبعاد التعليم الأربعة والتي تتواكب مع التوجهات العالمية الحديثة.

وأكدت من ضمن المبادئ التعليمية الحديثة مبدأ تعلم لتعرف والذي يهدف إلى اتقان جميع أدوات المعرفة وليس المعرفة لذاتها، وكذلك مبدأ تعلم لتعمل والذي يهدف إلى تنمية قدرات المتعلم وتطبيقها من الناحية العملية، ومبدأ تعلم لتكون الهادف إلى تحقيق التنمية الشاملة لشخصية الطالب، ومبدأ تعلم لتعيش والهادف إلى تربية الطالب على التعايش والتسامح مع الآخرين.

وأضافت الدكتورة نوال شلبي على أن المناهج الدراسية سوف تكون متعددة التخصصات وسوف تشمل العديد من الموضوعات بدلاً من الاعتماد على المواد الدراسية المنفصلة واعتماد مواد دراسة متنوعة مثل الرياضيات واللغة العربية والتربية الاجتماعية والتربية البدنية والاجتماعية والتربية الفنية والمسرحية والإعلام التربوي والمكتبات والعلوم التكنولوجيا.

وأكدت أن التقييم سوف يكون جزء هام في عملية التعليم وليس منفصل عن العملية التعليمية بحيث يتم النظر إلى خطأ الطالب على أن هذا يعد شيء إيجابي باعتبار أنه مرحلة من مراحل التعلم ليتم البناء عليها ولا يوصف على أنه عيب يوصم به الطالب أو المتعلم.

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