المدريات التعليمية تتسلم أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية

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قامت وزارة التربية والتعليم الفني ببدء تسليم مديريات التعليم في جميع انحاء الجمهورية أرقام الجلوس الخاصة بطلاب شهادة الدبلومات الفنية.

وصرح بعض المصادر المسئولة في الوزارة للصحف، إن العديد من مديريات التعليم قد تم تسليمها أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب اليوم، على أن يتم تسليم الجميع غدًا الخميس.

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وتابعت هذه المصادر وقالت أنه من المقرر أيضًا أن يتم إدراج أرقام الجلوس الخاصة بطلاب شهادة الدبلومات على موقع وزارة التربية والتعليم غدًا الخميس على أن تصل للمدارس الفنية خلال الأسبوع القادم.

وكان نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني (د\ أحمد الجيوشي) قد زار اليوم مطبعة التعليم الفني السرية للاطمئنان على استعداداتهم النهائية لتوزيع وتسليم الامتحانات الخاصة بالدبلومات الفنية في جميع مديريات التعليم المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية بداية من غدًا الخميس الموافق 3 من مايو 2018.

وأكد الدكتور أحمد الجيوشي أنه تم انتهاء من الطباعة للمقررات لكل الطلاب بما يساوي 1745 مقرر دارسي، على أن يتم طباعة امتحاناتها والعمل على توزيعها مركزيًا من خلال المطبعة السرية الخاصة بالتعليم الفني، وأشار إلى انه ذلك بمثابة العمل الصعب شديد التعقيد، ويحتاج إلى عمل صعب وشديد التنظيم على شهور عديدة، وهو الذي ينجزه عاملي المطبعة بكل كفاءة وصبر وجهد شديد، وقد لاحظ الجيوشي مدى الجهود المبذولة لإنجاز هذا العمل الصعب والضخم، والذي يحتاج إلى أعلى درجات الأمانة لإنهائه والتي لا تقدر بأي من المكافئات المالية.

وبالجدير ذكره أن بداية الامتحانات الخاصة بالدبلومات الفنية ستكون في 19 من مايو الجاري على أن تبدء الامتحانات العملية في 12 من مايو أيضًا.