40 مدرسة يابانية تبدأ الدراسة في سبتمبر.. وشرح المنظومة الجديدة بالبحيرة

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أعلن مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة ، أحمد خيري ، بدء الدراسة في 40 مدرسة « يابانية » ، خلال شهر سبتمبر المقبل .

وأشار « خيري » ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الإثنين ، إلى أنَّ 20 ألفًا من المعلمين والمديرين ووكلاء المدارس ، تقدموا منذ فتح باب التقديم خلال شهر أبريل الماضي ، موضحًا أنَّ هؤلاء المتقدمين ، يتم تصيفتهم حاليًا بشكل إلكتروني .

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وقال مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على هامش مؤتمر الحوار المجتمعي ، بشأن تطوير التعليم ، في مجمع « دمنهور الثقافي » في محافظة البحيرة ، من أجل مناقشة القرارات الأخيرة ، للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم ، عن تطوير المنظومة التعليمية وتعريب المناهج ، إنَّ المشروع كامل ومستمر ، وهو تغيّر فكري بالكامل .

ولفت أحمد خيري ، إلى أنَّ مشروع النظام التعليمي الجديد ، ليس « مشروع وزير » ، لكنه « مشروع دولة » ، لافتًا إلى أنَّ القيادة السياسية ، لديها اهتمام كامل وإيمان عميق بهذا المشروع ، لتغيير المنظومة التعليمية في مصر بشكل كامل .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، أنَّ الهدف من تنظيم مؤتمر الحوار المجتمعي ، اليوم ، في مجمع « دمنهور الثقافي » ، هو شرح قرارات وزير التربية والتعليم التي أصدرها مؤخرًا ، والتي ثار حولها جدل كبير ، وكذلك الاستماع إلى أولياء أمور الطلاب والتواصل معهم ، ومعرفة مخاوفهم تجاه هذا المشروع القومي ، مشيرًا إلى أنَّ البداية ، سوف تكون من محافظة البحيرة ، حتى تمتد إلى بقية محافظات الجمهورية ، خلال الفترة الأخيرة ، من أجل شرح كل ما يسأل عنه أولياء الأمور ، بخصوص النظام التعليمي الجديد .

مصطلح « تعريب المناهج في المدارس التجريبية » ، الذي انتشر مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي ، رفضه المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ، وقال إنَّ أولياء الأمور ، كانوا يخشون من تدريس بعض المواد ، وبينها العلوم والرياضيات باللغة العربية ، لكن هذا على خلاف الحقيقة ، ففي المحتوى العلمي الجديد في المنظومة الجديدة ، لن يكون هناك مواد علوم أو رياضيات ، ولكن هناك محتوى علمي بالمنظومة التعليمية الجديدة ، يضم ( اللغة العربية ، والعلوم ، والرياضيات ، والدراسات الاجتماعية ) يطبق على صفوف رياض الأطفال ، « كي جي 1 وكي جي 2 » ، والصف الأول الابتدائي ، خلال العامين 2018 و2019 .

بدوره ، شدد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في البحيرة ، محمد سعد ، على أهمية المؤتمر ، الذي نظمته الوزارة اليوم ، من أجل الرد على جميع الأسئلة ، التي تشغل وتدور في أذهان أولياء الأمور ، المهتمين والمعنيين بالعملية التعليمية ومنظومة التعليم .

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنَّ محافظة البحيرة ، تعد من أولى المحافظات ، التي تشهد مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات ، لتوضيح وشرح المنظومة التعليمية الجديدة .

وخلال المؤتمر الذي أقيم في مدينة دمنهور ، عُرض فيلم تسجيلي ، يستعرض خلاله وزير التربية والتعليم ، الدكتور طارق شوقي ، آليات منظومة التعليم الجديدة ، وطرق تنفيذها ، وتبني الدولة لها ، باعتبارها مشروعًا قوميًا ، من أجل إعادة صياغة التعليم في مصر ، يهدف توفير مستقبل أفضل لأبنائنا .