وزير التربية والتعليم يوجه رسالة هامة إلى أولياء الأمور

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي حول النظام التعليمي الجديد حيث أعلن قائلاً “إن نظام التعليم الجديد لابد وإن نكسب فيه لأن مفيش بديل وعايزين نعلي بالمدارس الحكومية، ولا يوجد ما يدعو للقلق وخوف أولياء الأمور”.

وأشار الدكتور طارق شوقي خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الصحفي والذي قد تم عقده في مجلس الوزراء المصري أنه سوف يتم تسليم الدليل التدريبي للمعلمين على النظام التعليمي الجديد خلال خمسة عشر يوماً، والعمل على بدء عمليات التدريب لفئة المعلمين خلال شهري يوليو القادم وأغسطس لعام 2019.

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وأوضح أن تدريب المعلمين سوف يتضمن مائة وخمسين ألف معلم، وسوف يتم إخطار مديريات التعليم بخطة تدريب المعلمين، وأضاف أن النظم التعليمي الجديد يعمل على خدمة خمسة عشر مليون طفل مع تقديم خدمات تعليمية بشكل أفضل.

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