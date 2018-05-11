4 معلومات رئيسية عن الكتاب الواحد في المنظومة التعليمية الجديدة

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تابع موقع مصر 365 قيام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بإعلان ملخص فكرة الكتاب الواحد الذي سوف يتم الاعتماد عليه خلال المنظومة التعليمية الجديدة من خلال أربعة معلومات رئيسية.

المعلومة الأولى هي أن يتم دمج المواد التالية “الجغرافيا، والتاريخ، والحساب والعلوم” من خلال باقة واحد يتم تدريسها عن طريق كتاب واحد فقط وله أنشطة تفاعلية مختلفة وعديدة.

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وقد أعلن الوزير أن المعلومة الثانية عن المنظومة التعليمية الجديدة التي سوف تعتمد على الكتاب الموحد هي أن الباقة سالفة الذكر سوف يتم تدريسها خلال المرحلة الابتدائية عن طريق “اللغة العربية” نطقاً وكتابة في جميع المدارس اليابانية والحكومية.

أنما المعلومة الثالثة فهي أن يتم تدريس تلك الباقة في مدارس اللغات باللغة الأجنبية نطقاً وكتابة، أما المعلومة الرابعة فهي عدم فصل مادة الحساب والعلوم عن الباقة الموحدة حيث أن هذا سوف يهدم المنظومة التعليمية الجديدة كلها.

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