شوقي: «مطمن عشان الرئيس السيسي بيتابع تطوير التعليم بنفسه»

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أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، اليوم السبت ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يتابع بنفسه تطوير منظومة التعليم في مصر ، ويهتم بأدق التفاصيل ، فيما يخص الاستراتيجية الوطنية الشاملة ، لتطوير التعليم المصري ، وهو الأمر الذي وصفه وزير التعليم ، بأنه « شيء مطمئن للغاية » .

وخلال مداخلة هاتفية ، لبرنامج « مساء dmc » ، المذاع عبر قناة dmc ، مع الإعلامية إيمان الحصري ، قال الدكتور طارق شوقي ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تحدث خلال اجتماع معه اليوم ، في أشياء كثيرة ، أهمها « البنية التحتية للمدارس ، التي سوف تشهد تطبيق المنظومة الجديدة » ، لافتا إلى أنه تم انتقاء المدارس المستهدفة ، في محافظات الجمهورية المختلفة .

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وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدراس التجريبية ، ليست ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير منظومة التعليم المدرسي ، والتي تستهدف الطلاب منذ الطفولة ، كي يكون لديهم فكر آخر في المنظومة التعليمية ، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يشجع المنظومة الجديدة بشدة ، بهدف نقل مصر إلى « اقتصاد المعرفة » ، ودائما يقول : « أنا بعمل حاجة لـ100 سنة لقدام » .

ولفت الدكتور طارق شوقي ، إلى أن تجهيز البنية التحتية ، تستهدف بشكل خاص المرحلة الثانوية ، حيث يتم استهداف 2530 مدرسة ، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قرر عقد مؤتمر كبير ، يحضره بنفسه ، لعرض التفاصيل الخاصة بمنظومة التعليم الجديد ، وإظهار المعلومات الكاملة للرأي العام ، وطرح خطط جديدة خاصة بالمنظومة التعليمية ، كي لا ينساق الرأي العام ، وراء شائعات لا أساس لها من الصحة .