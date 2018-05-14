أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة.. من هنا

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أعلن موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي ، عن أرقام الجلوس الخاصة بطلاب مرحلة الثانوية العامة وكذلك مقار اللجان .

ويمكن لطلاب الثانوية العامة ، الآن ، معرفة رقم الجلوس من خلال الولوج برقم الكود على هذا الرابط : http://seat.thanwya.emis.gov.eg

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يشار إلى أنَّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تبدأ من الغد الثلاثاء ، في تسليم المديريات التعليمية أرقام جلوس الطلاب لتصل إلى المدارس . وتبدأ امتحانات مرحلة الثانوية العامة يوم 3 يونيو المقبل .