هيرميس تعلن عن اعتزامها استثمار 300 مليون دولار بالتعليم بمصر

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر في المجموعة المالية هيرميس كريم موسى، حيث أعلن “إن مجموعة هيرميس سوف تستثمر ثلاثمائة مليون دولار في قطاع التعليم مع جيمس الإماراتية في جمهورية مصر العربية خلال الخمس سنوات القادمة” بحسب التصريحات التي قد تم نشرها قبل وكالة الأنباء العالمية “رويترز”.

وقد أضاف كريم موسى قائلاً “خلال الشهرين القادمين سوف نقوم بأول استثمار لنا في مجال التعليم في جمهورية مصر العربية، وسوف نستحوذ على أربع أو خمس مدارس في نهاية شهر سبتمبر القادم لعام 2018، هذا ما نسعى ونخطط له”.

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وقد أتت تصريحات المسؤول في شركة هيرميس بعد أن تم الإعلان أن المجموعة الاقتصادية اليوم في سوق المال المصري عن توقيع اتفاقية شراكة وبشكل حصري مع “شركة جيمس للتعليم” التابعة لدولة الإمارات من أجل تدشين أول وأكبر منصة استثمارات تستهدف “مجال التعليم الأساسي” في جمهورية مصر العربية.

وقد هدفت هيرميس من خلال عقد الاتفاقية إلى إنشاء محفظة من المدارس الخاصة “الدولية واللغات” في أشهر المدن المصرية على مدارس الـ 5 سنوات القادمة بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر من التعليم المصري.

وقد أعلن كريم موسى قائلاً “سوف نقوم بالاستحواذ على مدارس قائمة بالفعل بجانب إقامة مدارس جديدة، وسوف نركز في البداية على محافظة الإسكندرية ومحافظة القاهرة ثم ندخل إلى محافظات أخرى”.لشرف

ويجدر هنا الإشارة إلى أن مجموعة جيمس للتعليم التابعة إلى دولة الإمارات التي قد تم تأسيسها خلال عام 1959م، وهي واحدة من أكبر مجموعات إدارة المدارس في دول شمال افريقيا والشرق الأوسط.

وقد أعلن كريم موسى قائلاً “سوف نتوسع بقوة في مجال التعليم في جمهورية مصر العربية ولدينا ستمائة ألف طالب جديد يحتاجون إلى المدارس، وهناك أحدى عشر مليون طالب في سوق التعليم في الدولة المصرية، وتسعين في المئة من المدارس في مصر حكومية وعشرة في المئة منها مدارس خاصة، لذلك نتوقع إمكانات قوية في قطاع التعليم”.

وتعمل مجموعة هيرميس في الوقت الراهن في أسواق المملكة العربية السعودية وفي جمهورية مصر العربية وفي الإمارات العربية المتحدة وفي سلطنة عمان، وفي الكويت، وفي الأردن، وفي باكستان، وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي كينيا.

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