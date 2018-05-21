«وجود».. مشروع تخرج لطلاب إدارة الأعمال في الجامعة الكندية لتأهيل العشوائيات

منذ 17 دقيقة اخبار التعليم
«وجود».. مشروع تخرج لطلاب إدارة الأعمال في الجامعة الكندية لتأهيل العشوائيات
مؤسسة وجود

أعد طلاب في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الكندية ، مشروع تخرج ، عبارة عن مؤسسة « وجود » الخيرية « غير هادفة للربح » ، وهدفها الأساسي القضاء على العشوائيات .

أشرف على المشروع ، الدكتور محمد قليوبي ، الدكتورة أميرة البسيوني ، والدكتورة رانيا سقراط ، وشارك في إعداده من الطلاب ، جينا أحمد ، مريم نشأت ، ميار يوسف ، رنيم محمد ، منة محمد ، ورنا بشير .

وفي تصريحات خاصة ، لموقع « مصر 365 » ، قال الطلاب ، إن مشروع تخرجهم ، يهدف إلى جانب التخلص من مشكلة العشوائيات تدريجيا ، إلى مساعدة سكانها ، في الحصول على حياة كريمة ، وتوفير فرص عمل لأصحاب المؤهلات ، وتعليم الحرف للعاطلين ، لتقليل نسبة البطالة بين سكان العشوائيات ، بنسبة 15% ، خلال الثلاث سنوات الأولى للمؤسسة .

وأضاف الطلاب : « نسعى أيضا لإعادة تأهيل سكان العشوائيات ، اجتماعيا وأخلاقيا ونفسيا ، كي يصبح مواطنا ذو شأن في المجتمع » . متابعين : « درسنا الخيارات المتاحة أمامنا ، واخترنا  منطقة بطن البقرة في وسط القاهرة ، ومساحتها نحو 5 أفدنة ، للعمل بها ، وذلك من خلال بناء وحدات سكنية متكاملة  ، من خلال إعادة استخدام الحاويات المستعملة Shipping Container ، حيث ينتهي بناء الوحدة ، خلال 60 يوما فقط ، إضافة إلى استخدام أسطح الوحدات ، كحقول لإنتاج الطاقة ، باستخدام الطاقة الشمسية » .

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