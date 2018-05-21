«وجود».. مشروع تخرج لطلاب إدارة الأعمال في الجامعة الكندية لتأهيل العشوائيات

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أعد طلاب في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الكندية ، مشروع تخرج ، عبارة عن مؤسسة « وجود » الخيرية « غير هادفة للربح » ، وهدفها الأساسي القضاء على العشوائيات .

أشرف على المشروع ، الدكتور محمد قليوبي ، الدكتورة أميرة البسيوني ، والدكتورة رانيا سقراط ، وشارك في إعداده من الطلاب ، جينا أحمد ، مريم نشأت ، ميار يوسف ، رنيم محمد ، منة محمد ، ورنا بشير .

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وفي تصريحات خاصة ، لموقع « مصر 365 » ، قال الطلاب ، إن مشروع تخرجهم ، يهدف إلى جانب التخلص من مشكلة العشوائيات تدريجيا ، إلى مساعدة سكانها ، في الحصول على حياة كريمة ، وتوفير فرص عمل لأصحاب المؤهلات ، وتعليم الحرف للعاطلين ، لتقليل نسبة البطالة بين سكان العشوائيات ، بنسبة 15% ، خلال الثلاث سنوات الأولى للمؤسسة .

وأضاف الطلاب : « نسعى أيضا لإعادة تأهيل سكان العشوائيات ، اجتماعيا وأخلاقيا ونفسيا ، كي يصبح مواطنا ذو شأن في المجتمع » . متابعين : « درسنا الخيارات المتاحة أمامنا ، واخترنا منطقة بطن البقرة في وسط القاهرة ، ومساحتها نحو 5 أفدنة ، للعمل بها ، وذلك من خلال بناء وحدات سكنية متكاملة ، من خلال إعادة استخدام الحاويات المستعملة Shipping Container ، حيث ينتهي بناء الوحدة ، خلال 60 يوما فقط ، إضافة إلى استخدام أسطح الوحدات ، كحقول لإنتاج الطاقة ، باستخدام الطاقة الشمسية » .

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