محافظ الاسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة أعلى من العام الماضي

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اعتمد محافظ الاسكندرية (د/ محمد سلطان)، اليوم الموافق الاثنين 21 مايو، نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني الخاصة بالمحافظة، للعام الدراسي 2017/ 2018 بنسبة نجاح 85 %.

فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الاعدادية 78085 طالي وطالبة، وقد حضر للامتحانات فعليًا عدد 76128 طالب وطالبة، وبلغت نسبة نجاحهم 85 % ليكون العدد الاجمالي 64711 طالب وطالبة، وتوصلت نسبة نجاح البنين 83,3 %، بينما كانت نسبة نجاح البنات 86,7 %، وقد حضرت الاعتماد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية “أمال عبدالظاهر”.

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وقد قدم محافظ الاسكندرية تهنئته للطلاب الناجحين، وتمنى لهم استمرار التفوق في جميع مراحل حياتهم التعليمية، كما ابدى شكره لأولياء الأمور على المجهودات التي بذلوها للمساهمة في نجاح أبنائهم ولتقديرهم لأهمية التعليم، وأكد المحافظ على أنهم السبب الأساسي في النجاح الذي توصلوا إليه ابنائهم، وطالب جميع التلاميذ بضرورة الحفاظ على هذا النجاح.

أما عن ترتيب نسبة النجاح بالإدارات فقد بلغت نسبة نجاح إدارة الجمرك 98,5 %، ونسبة نجاح إدارة العجمي بلغت 93,8، وبلغت نسبة نجاح إدارة غرب التعليمية 90,3 %، وبلغت نسبة نجاح وسط التعليمية 85,8 %، فيما بلغت نسبة نجاح ادارة شرق التعليمية 85,4 %، فيما بلغت نسبة نجاح ادارة المنتزه التعليمية 81,7 %، فيما بلغت نسبة نجاح إدارة العامرية التعليمية نسبة 79,8 %، أما عن نسبة نجاح إدارة برج العرب التعليمية 73 %.

وأشارت أمال عبدالظاهر “وكيل الوزارة ” في الاسكندرية إلى أن نسبة نجاح الشهادة الاعدادية قد ارتفعت عن العام السابق، حيث بلغت نسبة عام 2018 85 %، بينما كانت نسبة النجاح في العام الماضي 79,8 %، كما قامت السيدة أمال عبد الظاهر بتهنئة أولياء الامور على المجهودات التي بذلوها من أبنائهم من أجل التوصل إلى هذا النجاح، كما شكرت مديري عموم الادارات التعليمية على المجهودات التي قدموها على مدار العام.