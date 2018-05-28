7 شروط للاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة.. تعرف عليها

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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بقيادة الدكتور رضا شوقي ، اليوم الإثنين ، لفتح باب قبول الاعتذارات ، عن المشاركة في أعمال امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ، للعام الدراسي الحالي 2017 / 2018 ، وحتى يوم الأربعاء المقبل ، الموافق 30 مايو الحالي .

رئيس قطاع التعليم العام ، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، الدكتور رضا حجازي ، وجه رؤساء لجان الإدارة ، في قطاعاتها الأربعة على مستوى الجمهورية ، بمراجعة المستندات المقدمة ، للاعتذار عن أعمال الامتحانات ، والالتزام بشروط قبول الاعتذار ، وفق عدة شروط .

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وفي بيان عن وزارة التربية والتعليم قال رئيس قطاع التعليم العام ، ورئيس امتحانات الثانوية العامة ، إن الشروط اللازمة ، للاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة ، هي كالتالي :

1. الحالات المرضية :

ويلزم لهذا ، تقديم تقرير طبي ، معتمد من اللجنة الطبية ، أو من الهيئة العامة للتأمين الصحي .

2 .ندب الزوج والزوجة معًا لأعمال الامتحانات :

أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنها مستعدة لقبول اعتذار أحد الزوجين ، على أن يتقدم المعتذر ، بخطاب الندب ، وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر ، مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة ، و« الرقم القومي » + إقرار من أحدهما ، يتعهد فيه بتنفيذ الندب الصادر له .

3. وجود طفل رضيع حتى عامين :

ويلزم هذا ، تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم ، مع شهادة ميلاد الطفل .

4 . وفاة الزوج :

ويلزم هذا ، تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج ، وصورة ضوئية من بطاقة الزوجة .

5. عمل الزوج في منطقة نائية :

ويلزم هذا ، تقديم خطاب معتمد من جهة عمله ، في المنطقة النائية ، وأنه لا يزال على قوة العمل بها .

6. سفر الزوج خارج البلاد :

ويلزم هذا ، تقديم صورة من جواز السفر ، وتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس ، بتاريخ حديث ، وصورة بطاقة الزوجة .

7. رعاية الأبناء ذوي الإعاقة الذهنية ، والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية :

ويلزم هذا الأمر ، تقديم تقرير طبي معتمد .

وهذه الشروط ، تهدف للتيسير على المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ، للعام الحالي ، والراغبين في الاعتذار عن المشاركة ، ممن يتوافر لديهم أحد الشروط المنصوص عليها عالية .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها بصدد تشكيل لجان ، من أعضاء لجان الإدارة ، على مستوى جميع القطاعات ، وتكليفهم بتلقي واستقبال طلبات الاعتذار ، في دواوين المديريات التعليمية ، والبت فيها ، وفقا للقواعد المنظمة .